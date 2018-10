Il rapper Luchè torna sul palco con ' Potere live tour'

Luchè : Il rapper acclamato su Instagram annucia il “Potere live tour” : Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Potere”, pubblicato lo scorso 29 giugno e subito entrato sul podio delle classifiche dei dischi più venduti in Italia (FIMI), il rapper Luchè annuncia la partenza del “Potere live tour”, nuovo tour che lo vedrà protagonista nei principali club della penisola italiana per tutta la stagione invernale. Il “Potere live tour” di Luchè inizierà il 23 Novembre da Bologna per proseguire il 24 ...