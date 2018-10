huffingtonpost

: Rapper canadese precipita dall'aereo durante le riprese di un video [news aggiornata alle 10:27] - repubblica : Rapper canadese precipita dall'aereo durante le riprese di un video [news aggiornata alle 10:27] - CarinitaCarloni : RT @HuffPostItalia: Il rapper canadese Jon James è morto cadendo da un aereo mentre girava il videoclip della sua ultima canzone https://t.… - uomoqualunque3 : RT @HuffPostItalia: Il rapper canadese Jon James è morto cadendo da un aereo mentre girava il videoclip della sua ultima canzone https://t.… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Untragicamentedall'ala di un aeroplano,stava filmando il video per una nuova canzone. Come riporta il Daily Mail il, il cui nome è JonMcMurray, si era aggrappato all'ala dell'aeroplano indossando il paracadute, ma non avrebbe avuto tempo di aprirlo a causa di una turbolenza d'aria.L'si sarebbe avvicinato troppo a terra, non dando il tempo al cantante di aprire il paracadute e facendolo precipitare rovinosamente a terra. Il suo corpo è stato ritrovato nel campo di una fattoria nelle vicinanze. Le autoritàBritish Columbia stanno investigando sulla sua morte. Nessun altro membro dello staff presente in quel momento sull'è stato ferito.I testimoni raccontano che "Jon si è tenuto all'ala fino all'ultimo minuto finché non è caduto senza aver tempo di aprire il ...