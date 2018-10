Il rapper canadese Drake ora è co-proprietario della società eSport 100 Thieves

eurogamer

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Come riporta Gamespot, il, che ha fatto scalpore all'inizio di quest'anno quando ha trasmesso in streaming Fortnite insieme a Ninja, sta ora investendo nel gaming in un modo molto più "aggressivo"., insieme al magnate dell'intrattenimento Scooter Braun, ha investito una quantità non dichiarata di denaro nel marchios "100". Laè stata fondata dall'ex giocatore professionista Matthew "Nadeshot" Haag e dal presidente dei Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert.e Braun diventeranno "consulenti strategici" per la. Oltre ae Braun, 100ha recentemente ricevuto denaro dagli investimenti di Sequoia Capital, WndrCo, Tao Capital, Green Bay Ventures e Advancit Capital, nonché dal CEO di Salesforce, Marc Benioff.Read more…