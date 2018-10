Il pm | La nota sullo stato di salute di Cucchi fu modificata per ordine arrivato

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) "Questa storia è costellata di falsi". Ha esordito con queste parole il pm Giovanni Musarò, in apertura dell'udienza del processo per la morte di Stefano, nel quale sono imputati cinque carabinieri. "Da dopo il pestaggio e proseguita in maniera ossessiva anche dopo la morte dic'è stata un'attività di inquinamento probatorio che ha indirizzato in modo scientifico prove verso persone che non avevano alcuna responsabilità e che sono state sottoposte a giudizio", ha continuato.Nell'udienza precedente c'era stata una svolta nel caso: il pm aveva resola denuncia di uno dei carabinieri indagati per omicidio preterintenzionale, Francesco Tedesco, che aveva accusato altri due imputati - Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo - di aver peil geometra romano."Quello che ha detto il carabiniere Francesco Di Sano nell'udienza del 17 ...