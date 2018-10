Il più antico relitto di nave del mondo è stato scoperto nel Mar Nero | ed è tutto intero

Nel Mar Nero è stata scoperto il relitto più antico del mondo : Nei fondali del Mar Nero è trato trovato il relitto ancora intatto più antico al mondo: giace indisturbato sul fondo da oltre 2.400 anni, 80 km al largo della città costiera bulgara di Burgas. Secondo gli esperti che hanno annunciato la scoperta senza nascondere l'emozione, la ...

Negli abissi del Mar Nero il relitto intatto più antico al mondo : È come aprire una finestra su un altro mondo: quando abbiamo esaminato il video e abbiamo visto apparire la nave, così perfettamente conservata, ci siamo sentiti come se avessimo fatto un viaggio ...

Duemila anni sotto il Mar Nero. Ritrovato il vascello più antico al mondo : Il relitto di una nave mercantile greca che risale a 2.400 anni fa è stato Ritrovato nel Mar Nero. La scoperta è stata effettuata da una squadra di ricerca anglo-bulgara ed è il relitto più antico della storia. I ricercatori hanno detto che la nave mercantile appena ritrovata è simile ai vascelli

Il più antico relitto di una nave greca è stato ritrovato intatto nel Mar Nero. E riscrive il mito di Ulisse : Sul "Vaso delle sirene", uno dei reperti più importanti dell'antico mondo greco, conservato al British Museum è raffigurato il modello di una nave ellenica identico al relitto scoperto nel Mar Nero. Sul fondo di quell'area chiamata "cimitero dei naufragi", dove sono già state scoperte altre 60 navi, è stato rinvenuto un relitto di 75 piedi (quasi 23 metri), sdraiato sul fondale e completo di alberi e timoni. 2400 anni ...

Trovato il più antico relitto di una nave greca nel Mar Nero : ha 2.400 anni ed è ancora intatto : Il relitto è stato Trovato a quasi 2mila metri di profondità, arenato su un fondale del Mar Nero: probabilmente si trattava di un mercantile utilizzato dai greci per commerciare anfore.Continua a leggere

Madonna - in Siria il suo ritratto più antico/ L'ultima teoria degli studiosi : “È raffigurata l'Annunciazione” : Nuovi studi suggeriscono che la prima raffiguraizone storica di Maria si trovi in una chiesa Siriana del secondo secolo dopo Cristo, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:42:00 GMT)

Arrivano i preservativi che si autolubrificano : anticoncezionali più sicuri - proteggono meglio da malattie veneree e rendono più piacevole il rapporto : Una equipe di ricercatori della Boston University, negli Stati Uniti, ha sviluppato un sistema per rendere autolubrificanti e più confortevoli i preservativi in lattice. Gli studiosi hanno applicato un rivestimento idrofilo che reagisce ai fluidi corporei durante l’amplesso per lubrificare il preservativo. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica della Royal Society e lo studio è stato finanziato dalla Bill and ...

Arrivano i preservativi che si autolubrificano : anticoncezionali più sicuri - proteggono meglio da malattie veneree e rendono più piacevole il rapporto : Una equipe di ricercatori della Boston University, negli Stati Uniti, ha sviluppato un sistema per rendere autolubrificanti e più confortevoli i preservativi in lattice. Gli studiosi hanno applicato un rivestimento idrofilo che reagisce ai fluidi corporei durante l’amplesso per lubrificare il preservativo. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica della Royal Society e lo studio è stato finanziato dalla Bill and ...

IL" PATTESE" Il più antico dialetto siciliano : In virtù di ciò ,il professore Caracausi, affermò quindi che il primo dialetto apparso nel variegato e complesso mondo dialettale siciliano, sia stato quello pattese. Un altro primato del quale può ...

Scienza : scovata una traccia dell’animale più antico mai scoperto - visse seicento milioni di anni fa : E’ senza dubbio l’animale più antico mai scoperto fino ad ora: era simile alle odierne spugne ed è vissuto sulla Terra tra 660 e 635 milioni di anni fa, ovvero circa 100 milioni di anni prima dell’esplosione cambriana a seguito della quale comparvero la maggior parte degli animali complessi. La scoperta fatta da ricercatori dell’Università della California a Riverside, sotto la sapiente guida di Alex Zumberge, non ...

Leslie - l’”uragano zombie” dell’Atlantico si avvicina alle Canarie : potrebbe diventare il ciclone tropicale più longevo di sempre [MAPPE] : 1/10 ...

Lavori in corso al Carnavalet - il più antico museo di Parigi : Lavori in corso nel più antico museo di Parigi. Chiuso al pubblico nell'ottobre del 2016, il Musée Carnavalet è diventato un cantiere. Riapertura prevista nel 2020. Per restaurare questo tempio della storia della capitale francese situato nel Marais sono stati investiti 50 milioni di euro. L'obietti

Dickinsonia - ecco l'animale più antico del mondo : Individuato con certezza quello che ad oggi è ritenuto il più antico animale mai comparso sulla Terra di cui abbiamo notizia, vale a dire la "Dickinsonia" . Si tratta di un organismo di forma ovale ...

Il più antico olio di oliva della storia : il ritorno di Alberto Angela per 'Una notte a Pompei' : Un sito archeologico unico al mondo di cui non si sa mai abbastanza e che ci stupisce ogni giorno di più'.