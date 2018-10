Il Piemonte è la regione da visitare nel 2019

gqitalia

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Alla ricerca di nuove idee per qualche weekend in arrivo o per le prossime vacanze di coppia? In soccorso arriva come sempre la cara vecchia Lonely Planet, che ha da poco pubblicato i suoi personalissimi consigli di viaggio nella Best in Travel. La guida, che racchiude come ogni anno i suggerimenti di oltre 200 esperti viaggiatori, spazia ovviamente dalle trasferte più lussuose a quelle più low-cost, segnalando mete semplicemente meravigliose troppo spesso (e forse per fortuna) ignorate dai radar del turismo di massa. Sul fronte dei Paesi danell’anno in arrivo, svetta lo Sri Lanka, destinazione perfetta per districarsi tra la natura di Ella e il mare di Mirissa, ma anche per fare il pieno di sorrisi e relax. Troviamo poi sul podio anche la Germania, da scoprire nella sua interezza, allontanandosi dai club berlinesi e dai castelli più conosciuti, e lo Zimbabwe, che ...