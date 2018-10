Il nuovo iPhone XR piace molto

Perché il nuovo iPad Pro sarà un passo avanti anche per l'iPhone : ... si tratta finalmente di uno standard universale: con pochissime eccezione ce l'hanno tutti gli ultimi telefoni; manca solo l'iPhone, e sarebbe certamente una spinta potente Perché il mondo si decisa ...

Come riportare iPhone come nuovo : Ogni anno Apple aggiorna la sua gamma di iPhone con almeno due modelli (quest’anno ne sono 3). Sono diversi gli utenti, quindi, a cadere nella tentazione di acquistare l’ultima generazione del popolare melafonino. La guida leggi di più...

nuovo iPhone Xs e Xs Max iOS 12 Problemi con la ricarica batteria : Problemi di ricarica per i nuovi iPhone la batteria non si ricarica quando viene inserito nel telefono il cavo del caricabatteria.

Come ripristinare iPhone XS e XS Max come nuovo : Vi siete resi conto che l’iPhone appena acquistato non fa per voi? Avete deciso di venderlo prima di passare a un nuovo smartphone? Oppure il vostro iPhone si blocca ripetutamente senza un apparente motivo? La leggi di più...

iPhone XS in Italia - prima volta al nuovo Apple Store di Milano : Milano, askanews, - Doppio debutto in casa Apple: il 21 settembre 2018 è il giorno dell'arrivo in Italia dei due nuovi smartphone della Mela morsicata, iPhone XS e iPhone XS Max, e di Apple Watch ...

È il giorno di iOS 12 : ecco com'è il nuovo sistema operativo degli iPhone : In attesa dei nuovi iPhone, che arriveranno sul mercato il prossimo 21 settembre ma sono già preordinabili sull'Apple Store, oggi è il giorno di quello che sarà il cuore di questi...

iOS 12 - il nuovo sistema operativo per iPhone e iPad. Ecco cosa cambia : WWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativi

È arrivato iOs 12 - cosa c’è da sapere sul nuovo sistema operativo per iPhone e iPad : (Foto: Apple) Come anticipato durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone XS, XS Max e XR, l’aggiornamento di iOs alla versione 12 è finalmente disponibile dalla giornata di oggi, dopo un periodo di beta durato diversi mesi. Per quanto iOs 12 sia stato sviluppato per trarre il meglio dall’ultima generazione di iPhone e iPad, l’aggiornamento resta compatibile con numerosi dispositivi Apple delle generazioni ...

Apple : arriva l'iPhone XS da 6 - 5 pollici - il più grande di sempre - E il nuovo Watch è 'salutista' : Cook: dispositivi iOS hanno raggiunto quota 2 miliardi - "Ha raggiunto quota 2 miliardi il numero di dispositivi mobili che in tutto il mondo utilizzano iOS", il sistema operativo di Apple, ha ...

Apple lancia i nuovi iPhone X con maxi schermo e il nuovo Watch : Cupertino , askanews, - nuovi iPhone potenziati con maxi schermo a filo e nuovo Apple Watch ingrandito. Dallo Steve Jobs Theater a Cupertino, il gigante informatico californiano ha presentato i ...

Un filmato ci mostra The Elder Scrolls : Blades in azione sul nuovo iPhone XS : Durante l'Apple Event allo Steve Jobs Theatre, Todd Howard di Bethesda Game Studios è apparso per mostrare alcuni nuovi filmati di The Elder Scrolls: Blades in esecuzione sul nuovo iPhone XS.Come segnala Dualshockers, il filmato che vediamo di Blades non è poi così diverso da quello che abbiamo visto all'E3, ma siamo ancora una volta in grado di vedere quanto sia sorprendente l'aspetto visivo, specialmente se consideriamo che si tratta di un ...

Presentato il più avanzato iPhone mai creato e il nuovo Apple Watch : "È il più avanzato iPhone che abbiamo mai creato'' ha dichiarato Tim Cook sul palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, durante la consueta presentazione settembrina dei nuovi modelli Apple. Questo dopo aver affermato “Oggi porteremo l'iPhone X su un nuovo livello”. Le sue prime parole non erano state però per il nuovo smartphone, ma dedicate al consumatore che “è al centro del mondo Apple” e alle cifre: “Sono più di 2 miliardi gli iOS device ...

Apple : ecco il prezzo del nuovo iPhone - Goldman Sachs ottimista : Apple è pronta a lanciare nuovi modelli di iPhone il prossimo 12 settembre con prezzi che oscillano sugli 849 dollari.Come rivela in un report Goldman Sachs che si mostra più ottimista sul titolo del ...