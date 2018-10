Il Magazine di Pomeriggio Cinque arriva in edicola

Barbara d’Urso non va al GF Vip e annuncia il Magazine di Pomeriggio 5 : Grande Fratello Vip: Barbara d’Urso pubblica il magazione di Pomeriggio 5 Quando la produzione del GF Vip aveva annunciato un doppio appuntamento settimanale con il reality show condotto da Ilary Blasi, in molti sul web avevano ipotizzato che Barbara d’Urso fosse stata scelta per condurre la serata del Giovedì. A dare conferma di queste teorie, ci ha pensato anche la diretta interessata, forse in maniera inconsapevole, pubblicando ...