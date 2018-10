Il leghista Ciocca ha spiegato cosa lo ha spinto a usare la scarpa sulle carte di

agi

: Manovra, il leghista Ciocca calpesta con scarpa le carte di Moscovici - SkyTG24 : Manovra, il leghista Ciocca calpesta con scarpa le carte di Moscovici - RaiNews : #Manovra il leghista Ciocca a Strasburgo imbratta con la scarpa le carte di Moscovici - mante : La biografia wikipedia del leghista Angelo Ciocca autore ieri della buffonata della scarpa, può riassumersi in 2 pu… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ho fatto quello che avrebbe fatto il popolo: così spiega il senso del suo gesto Angelo, l'europarlamentareche ieri si è tolto unae l'ha appoggiata sugli appunti del commissario Ue Pierre Moscovici al termine di una conferenza stampa. "Ho calpestato i fogli di Moscovici con unarigorosamente made in Italy. Non è stata una mossa studiata, me ne stavo andando ma poi quando ho sentito la risposta di Moscovici a un giornalista italiano non sono riuscito a trattenermi. Ho definito 'shit' (merda, ndr) il documento di Moscovici e gliel'ho detto. Ho fatto quello che il popolo italiano avrebbe voluto fare e ho ricevuto tanti complimenti" Cosìa Radio Cusano Campus. "Moscovici all'inizio mi ha scambiato per un suo collaboratore? È grave perché vuol dire che non sa ...