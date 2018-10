Il leghista che si pulisce la scarpa sui fogli di Moscovici ci rappresenta?

Alessandro Morelli - il leghista che zittisce anche ?il conduttore : Il deputato del Carroccio non tollera che si irrida il governo gialloverde. E se accade va su tutte le furie

Famiglia - perché al M5s non piace il disegno di legge "leghista" sull'affido condiviso : Il ddl Pillon (Lega) prevede "tempi paritetici di frequentazione" del bimbo tra padre e madre. In pratica un figlio dovrebbe...

Bareggio - un asilo intitolato al vescovo che coprì un pedofilo. Il sindaco leghista : “Solo congetture” : È noto alle cronache come “il vescovo leghista” per via della sua amicizia con Umberto Bossi e per via di alcune affermazioni che, al Carroccio, sono sempre piaciute molto. Sui valori e sulle tradizioni, certo. Ma anche sui i gay, definiti “gente da curare”. Oppure sulla libertà sessuale, descritta come “femminismo lercio”. E infine sulle unioni civili, che sarebbero “un preludio ai matrimoni tra uomini e cavalli”. Monsignor Alessandro ...

Matteo Salvini - Senaldi svela il piano diabolico del leghista : 'Ecco perché non rompe con il M5s' : La Lega continua a salire nei sondaggi e Cinquestelle a calare. Fin qui, c' è poco da stupirsi. Salvini ha ampi margini di crescita nel centrodestra, almeno finché Berlusconi non si deciderà a ...

Boldrini in tribunale a Savona contro il sindaco leghista che le augurò di essere stuprata : Contestavo invece, e contesto tuttora, un modo di fare politica dell'onorevole Boldrini verso l'immigrazione che secondo me non ha senso. Se si fosse chiamato Piero Boldrini avrei adottato lo stesso ...

Salvini alla festa leghista : "Taser anche ai vigili" : Il ministro ha poi annunciato per la "settimana prossima in Consiglio dei ministri" l'arrivo dei "decreti immigrazione e sicurezza" Sulla manovra , spiega Salvini passando all'economia, "c'è un po' ...

La sinistra che ha tollerato la Fedeli s'indigna per il leghista senza diploma : Roma - Alla fine lo ha ammesso lui stesso alla cronista dell'Espresso che ha scovato il suo curriculum con delle parti scritte a penna: "Ho la terza media. Sa, sono figlio della contestazione globale, erano tempi in cui ci si opponeva. Ho una madre insegnante e un fratello professore, quindi ho sempre respirato scuola e per questo sono preparatissimo. Non mi sono diplomato per ribellione". Così il senatore leghista Mario Pittoni (nella foto), ...

Il senatore leghista che vuole riformare la scuola ha la terza media : Il presidente della commissione Cultura del Senato e responsabile Istruzione della Lega ammette: "Sono figlio della contestazione globale, erano tempi in cui ci si opponeva. Ho un padre insegnante e un fratello professore, quindi ho sempre respirato scuola. Non mi sono diplomato per ribellione".Continua a leggere

La conversione al Ppe che stuzzica il leghista : La ferita nel corpo della Lega è profonda. Basta fare un salto nel Transatlantico di Montecitorio per rendersene conto. "Il sequestro di 49 milioni di euro è la sentenza più politica che ci sia mai stata", si sfoga il sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Guido Guidesi. "È allucinante sbotta che quelli del Pd ci attacchino gridando: Ridate i soldi. Non si rendono conto del precedente che è stato creato, che quella sentenza interviene ...

Libia - Repubblica attacca Salvini. E il leghista : "L'unico che ride è Macron" : Scontro a distanza tra Matteo Salvini e il quotidiano Repubblica . Al centro dello scontro una vignetta di Ellekappa pubblicata sull'edizione di oggi in cui, in un momento estremamente difficile per l'...