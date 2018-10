Il governo e la manovra da panico

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 ottobre : Mattarella con l’Europa e contro la manovra - il governo non cede : Nuovo scontro Ue e Colle contro la manovra. Però il governo non arretra Bruxelles boccia il deficit e chiede una revisione. L’esecutivo compatto: “Andiamo avanti”. L’avviso di Mattarella di Carlo Di Foggia Più manette, più soldi di Marco Travaglio Siccome siamo notoriamente servi della maggioranza giallo-verde, ieri abbiamo denunciato la scomparsa dai radar di una promessa che avrebbe rafforzato di parecchio le coperture ballerine alla ...

L'Ue boccia la Manovra - ma dal governo nessun dietrofront : 'Non si tocca' : La Commissione Ue ha bocciato, come previsto, il testo della Manovra approvato dal governo e ora ne chiede uno nuovo, entro tre settimane. Ma dall'esecutivo nessuno dietrofront, si va avanti, convinti ...

Manovra bocciata dall'Ue : deviazione netta del governo/ Ultime notizie - Giorgetti : "mai più supini all'Europa" : Manovra Economica 2019: Commissione Ue boccia l'Italia, ecco cosa succede ora.

Ue boccia manovra ma governo insiste : 'Avanti - 2.4% non si tocca' : Roma, 23 ott., askanews, - Dialogo con la Commissione Ue, ma senza cambiare la manovra. E' la linea, difficile da sostenere, del governo italiano, nel giorno in cui da Bruxelles arriva l'attesa ...

Ue boccia manovra ma governo insiste : "Avanti - 2.4% non si tocca" : Leu, tramite il capogruppo alla Camera Federico Fornaro, chiede che Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria riferiscano in Parlamento e Forza Italia, con il responsabile politica economica ...

Sergio Mattarella - manovra : 'Un dovere per tutti i governo tenere i conti in ordine'. E sugli immigrati : Questa responsabilità, avverte il capo dello Stato, 'accomuna chiunque svolga funzioni rappresentative - qualunque sia la sua militanza politica - perché si tratta di un bene comune, di un patrimonio ...

Legge di Bilancio : de Bertoldi - Fd'I - - economia nazionale a rischio - governo riveda manovra : Roma, 23 ott - Il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze in un'interrogazione presentata al ministro dell'economia...

Manovra bocciata dall’Ue - Salvini : “Non stanno attaccando un governo - attaccano il popolo” : Arrivano le reazioni degli alleati di governo alla notizia dell'ufficializzazione della bocciatura della Manovra di bilancio da parte dell'Ue. Matteo Salvini: "Fanno semplicemente irritare di più gli italiani, e poi ci si chiede come mai la popolarità della Ue è al minimo in Italia e in Europa".Continua a leggere

La Commissione Europea ha bocciato la manovra economica proposta dal governo italiano : La Commissione Europea ha comunicato all’Italia di aver bocciato la manovra economica che il governo italiano vuole approvare. La decisione della Commissione, formulata durante la riunione del collegio della Commissione Europea, è arrivata un giorno dopo la lettera con cui The post La Commissione Europea ha bocciato la manovra economica proposta dal governo italiano appeared first on Il Post.

Bocciatura manovra - se il governo vuole la rissa con l'Europa : Per l'esecutivo i rischi, per i risparmi e per il Paese, non sono superiori ai vantaggi che potranno arrivare da un sanguinoso muro contro muro con le istituzioni europee

Bocciatura manovra - se il governo vuole la rissa con l’Europa : Sono tutti d’accordo. Anche gli amici di Salvini. Anche il fronte di Visegrad, che tanto disprezza Bruxelles. Nessuno difenderà l’Italia, e la sua pessima legge di bilancio, né impedirà che contro il Paese si scateni la peggiore Bocciatura europea di sempre. E una durissima procedura d’infrazione che limiterà davvero la nostra sovranità di politica economica per molto tempo. La prima Bocciatura partorita in anticipo rispetto all’approvazione da ...

