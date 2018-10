Il giallo delle minacce di CasaPound alla Guardia di finanza : Non si placano le polemiche sulla mancata ispezione da parte della Guardia di finanza dello stabile di via Napoleone III, all'Esquilino, occupato abusivamente da CasaPound . Le Fiamme gialle - su input ...

I guai delle banche al tempo del Governo giallo -verde : Un taglio che ha le banche come vittime ma che potrebbe ripercuotersi, come al solito, su imprese e debitori. A copertura del costoso piano di riforme che accompagnerà il Documento di economia e finanza, il Governo gialloverde sta pensando di intervenire sulla deducibilità degli interessi passivi per le banche , riducendola dal 100% a una quota tra l'80 e l'86%. Il mondo del credito ha subito protestato: "L'aumento delle tasse per ...

Il giallo delle coperture finanziarie per il decreto Genova. Cosa sta succedendo : Dovrebbe arrivare mercoledì mattina, 26 settembre, sul tavolo del capo dello Stato il decreto Genova, l'atto politico fondamentale e decisivo per partire con le opere di ricostruzione del Ponte Morandi, venuto giù il 14 agosto scorso, crollo nel quale persero la vita 43 persone. Il condizionale è ancora d'obbligo, malgrado le rassicurazioni del governo, perché nel pomeriggio si era diffusa la voce - smentita ...

Ponte Genova - giallo sul decreto «Manca la copertura finanziaria Spazi vuoti al posto delle cifre». Ma Palazzo Chigi : le coperture ci sono : Era circolata voce di un possibile blocco da pare della Ragioneria dello Stato proprio per mancanza di fondi. La precisazione del Mef: «Stiamo lavorando per trovare i fondi adeguati. E la relazione dei tecnici accusa Autostrade: «Rischio crollo era evidente»

Populismi - il politologo Usa : “L’Europa sopravviverà. Saranno i conti pubblici la Caporetto delle promesse dei gialloverdi” : La politica italiana mente, sapendo di mentire. Su quali temi? Sulle misure promesse in campagna elettorale come la flat tax e il reddito di cittadinanza e anche sulla questione migranti. Ma, alla fine dei giochi, il re sarà nudo. E a farne le spese sarà principalmente il Movimento 5Stelle in un’Italia sempre meno importante per gli Stati Uniti e in un’Europa sempre più populista. Che però non morirà di Populismi. È lo scenario ...