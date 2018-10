huffingtonpost

: Il genio mimetico di Coogan e Reilly fa rivivere il mito di Stanlio e Ollio - HuffPostItalia : Il genio mimetico di Coogan e Reilly fa rivivere il mito di Stanlio e Ollio -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Hollywood li ha riuniti, lanciati, osannati, ne ha fatto la più grande coppia comica della storia del cinema, ma il britannico Stan Laurel e l'americano Oliver Hardy, per noi, non hanno mai avuto altro premio, altra medaglia che il successo e l'amore del pubblico. A parziale e tardivo risarcimento, potrebbero - e dovrebbero- correre per i prossimi Academy Awards i due mostri di bravura che li fannoin "Stan & Ollie": Stevee John C..Evitando -per nostra fortuna- il biopic convenzionale, l'inglese John S. Baird (regista di formazione televisiva, e questo film è coprodotto dalla BBC films) ha isolato un frammento della carriera di Laurel e Hardy, quando nel 1953, ormai oscurati dalle nuove effimere star Abbott e Costello (per noi Gianni e Pinotto), affrontano un faticoso tour teatrale tra Inghilterra, Irlanda e Scozia. A.J.Marriot ne ...