Il fratello si suicida | lui fa lo stesso un mese dopo | Voglio stare con lui

Teramo - si uccide lanciandosi dal balcone. Un mese fa aveva visto il fratello suicidarsi : Una donna di trentasette anni, da tempo sofferente per crisi depressive probabilmente aggravatasi con il trauma di aver vissuto in prima persona assieme alla mamma il suicidio del fratello minore lo scorso settembre, si è tolta la vita lasciandosi cadere da un balcone della mansarda di casa a Teramo .Continua a leggere

“Voglio stare con lui” - Dylan si impicca a 22 anni. Il fratello si era suicidato così a giugno : Dylan Smith, originario di Blyth, in Regno Unito, si è tolto la vita non è riuscito a superare la morte di colui che considerare il suo "migliore amico, fratello e papà tutto insieme". Darryl si era impiccato a giugno ed ora la sua famiglia è costretto a far fronte ad una nuova tragedia.Continua a leggere