Il disastro dell' economia targato Lega

Crollo della scala mobile nella metro di Roma : "Strano incidente". I dubbi dei vigili sul disastro : Una superstite russa: non ballavamo sui gradini della scala mobile E mostra un video. Indagini sulla manutenzione. Raggi sul posto

Alta velocità - disastro a Taiwan. Treno deraglia : 22 morti e oltre 171 feriti. Il video dell’incidente : A Taiwan è di almeno 22 morti e 171 feriti, 10 dei quali gravi, il bilancio del deragliamento di un Treno ad Alta velocità. Lo riferisce l’amministrazione ferroviaria di Taiwan, ma le autorità non hanno ancora confermato se ci siano persone vive intrappolate all’interno del convoglio. Si tratta del peggior incidente ferroviario avvenuto sull’isola da oltre 20 anni. Il deragliamento è avvenuto nella contea nordorientale di Yilan. L'articolo ...

Figc - dal flop delle Squadre B all’ultimo regalo a Lotito : il disastro di Fabbricini - commissario dell’occasione persa : Lo invocavano tutti, sembrava l’ultima spiaggia per il nostro calcio: commissariare la Figc, spazzare via il passato per cambiare, finalmente, il pallone. La mancata qualificazione ai mondiali (e poi la successiva assemblea elettiva andata vuoto) è stata la spallata decisiva: lo scorso febbraio la FederCalcio veniva commissariata dal Coni, come successo in altri gravissimi momenti della storia (l’eliminazione dai Mondiali del ’58, oppure ...

Ventura non imiti Sacchi e Prandelli : quando il post-Italia dei ct è un disastro : Bearzot e Maldini sono due esempi di tecnici federali: il ct campione del mondo nel 1982 ha smesso nel 1986, Mondiale messicano, e non si è più seduto in panchina. A ripensarci oggi: aveva 59 anni e ...

Ponte Morandi - ad e direttore delle operazioni davanti ai commissari. “Non conosciamo cause del disastro” : Una strategia ultradifensiva, un muro di risposte non date per cercare di evitare qualsiasi assunzione di responsabilità e cercare di guadagnare tempo. È questo il filone che, secondo quanto scrive Repubblica che ha avuto accesso ai verbali, ha caratterizzato le testimonianze davanti alla commissione d’inchiesta del ministero delle Infrastrutture dell’amministratore delegato di Autostrade spa, Giovanni Castellucci, e del direttore ...

F1 - Mondiale 2018. Ferrari e l’atavico problema dello sviluppo. 2018 come il 2017 : finale di stagione disastroso : Un anno fa il Mondiale di Formula Uno si decise nella trasferta asiatica. Prima per colpa dell’incredibile incidente al via del Gran Premio di Singapore che eliminò Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Max Verstappen, quindi per il tedesco arrivarono i problemi tecnici, prima nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Malesia, quindi dopo pochi chilometri della gara di Suzuka. Una tripletta di “guai” che mise in ginocchio la ...

Marea nera scherzi e risate durante il disastro. Il video choc dell'Ulysses : Marea nera al largo delle nostre coste. Un video dell'equipaggio dell'Ulysses, il traghetto tunisino che si è scontrato fra Liguria e Corsica con una portacontainer, con uno sversamento di carburante ...

Milan - il bilancio dell’era cinese è disastroso : lo sfottò di Gene Gnocchi a Fassone : Anche Gene Gnocchi entra a gamba tesa su Fassone e sulla sua gestione del Milan nell’era cinese conclusasi in estate “Milan: chiuso il bilancio 2017-18 in rosso di 126 milioni. Fassone: ‘Con numeri del Genere mi aspettavo un incarico al ministero dell’ Economia’“. Così Gene Gnocchi, attraverso il suo account Twitter, ha voluto chiosare in merito alla questione del bilancio del Milan, in rosso dopo la ...

Roma - l’asfaltatura della Boccea è un disastro. Il consigliere municipale mostra cordoli storti e tombini otturati : Il consigliere municipale Marco Giovagnorio (Fratelli d’Italia) ha pubblicato sulla sua pagina facebook un video che testimonia la pessima qualità dei lavori di asfaltatura della via Boccea. Si va dalle caditoie ostruite fino ai cordoli fuori asse per arrivare addirittura all’asfalto posato su rifiuti ed erbacce lasciati a terra. L'articolo Roma, l’asfaltatura della Boccea è un disastro. Il consigliere municipale mostra cordoli ...

Vajont - 55 anni fa il disastro della diga. Tra errori e silenzi c’era anche chi lottava per la verità : Verso le dieci e mezza di sera del 9 ottobre 1963, il guardiano della diga del Vajont telefonò all’ingegnere: la montagna strideva in modo sinistro, stava cedendo a vista d’occhio. L’ingegnere lo calmò ma con l’esortazione di stare in guardia: “Meglio dormire con un occhio solo!”. E confortò anche la centralinista di Longarone, che ascoltava la telefonata e si era timidamente intromessa, chiedendo se si stesse correndo qualche ...

L'Eredità - disastro della concorrente sul pollice : Flavio Insinna sconvolto - silenzio di tomba : 'Lo è il pollice'. Risposta facile, a L'Eredità di Flavio Insinna su Rai 1 , ma la bionda concorrente scivola clamorosamente. No, dalla bocca non le esce 'opponibile', ma un assurdo 'oblungo'. Insinna ...

Obiettori di coscienza e centro ko - il disastro della legge 194 : Tanti, troppi ginecologi Obiettori, consultori in crisi, caos prenotazioni, donne costrette ad abortire accanto alle partorienti o a spostarsi in altre regioni, interventi più frequenti tra le ...

La missione di Giorgetti e Draghi : frenare la bocciatura della Manovra e il disastro dei conti italiani : In settimana il ministro dell'Economia Giovanni Tria parteciperà alla riunione del Fondo Monetario Internazione, il presidente della Camera Roberto Fico andrà a Bruxelles insieme al ministro degli ...

Maltempo - disastro Calabria : esondazioni e allagamenti - gente in fuga sui tetti delle case : Nelle scorse ore una forte ondata di Maltempo ha investito la Calabria: i Vigili del fuoco, dal pomeriggio di ieri, sono impegnati in numerosi interventi di soccorso. Tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, si registrano gravi danni e disagi nelle zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, ...