Il diabete di tipo 1 dell’adulto a volte viene confuso con il diabete di tipo 2

Guarire dal diabete tipo 2 si può? : Un punto di vista interessante lo porta la Dottoressa Simona Ferrero , Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell'Alimentazione, che ha portato dei dati sconvolgenti riguardo la REMISSIONE del ...

Salute : il consumo di latticini potrebbe ridurre il rischio di diabete di tipo 2 : Le linee guida nutrizionali internazionali solitamente raccomandano il consumo regolare di prodotti lattiero-caseari come fonte importante di nutrienti chiave e, nei Paesi ad alto reddito, è incoraggiato il consumo di questi prodotti ma a basso contenuto di grassi come parte delle raccomandazioni generali per limitare il consumo di grassi saturi. In alcuni studi, il consumo di latticini, in particolare yogurt e formaggio, è stato associato ad ...

diabete di tipo 2 - i primi segni già 20 anni prima della diagnosi : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

L’inquinamento ambientale fattore scatenante di autoimmunità endocrina : dal diabete mellito di tipo 1 alle patologie malassorbitive : Un medico milazzese, la dott.ssa Rosaria Maddalena Ruggeri, invited speaker al Simposio su Sostenibilità ambientale e Nutrizione, nel corso dell’ultimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione, tenutosi a Roma il 20 e 21 Settembre. La relazione della Dr.ssa Ruggeri, dal titolo “Inquinamento ambientale come trigger di autoimmunità endocrina: dal diabete mellito di tipo 1 alle patologie malassorbitive” si è ...

Boehringer Ingelheim e Lilly presentano i risultati completi del programma di Fase III EASE su empagliflozin in aggiunta a insulina nel diabete di tipo 1 : Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) hanno annunciato oggi che empagliflozin ha raggiunto l’endpoint primario d’efficacia, definito come variazione rispetto al basale del valore di HbA1c, rispetto al placebo, dopo 26 settimane di trattamento, per tutti i dosaggi valutati (2,5 mg, 10 mg e 25 mg) nel programma di Fase III EASE suempagliflozin in aggiunta a insulina come tErapia per il diabete di tipo 1 negli adulti. I ...

Nuove linee guida ADA/EASD per la cura del diabete di tipo 2 : ... i nuovi statement suggeriscono di non usare in prima battuta, dopo la metformina, i farmaci ipoglicemizzanti orali più 'antichi' e ancor oggi più usati nel mondo, le sulfoniluree,, ma di scegliere ...

Salute : un nuovo esame del sangue svela chi svilupperà il diabete di tipo 1 : Al congresso dell’Associazione europea per lo Studio del diabete (Easd) è stato presentato un nuovo studio condotto da giovani ricercatori italiani con un travel grant della Società Italiana di Diabetologia: è stato sviluppato un nuovo esame del sangue che svela chi svilupperà il diabete di tipo 1. Alla ricerca hanno partecipato esperti dell’Università Campus Biomedico di Roma, della Queen Mary University di Londra e ...

Dieta - perdere peso fa calare il diabete tipo 2 : lo studio : La ricerca fornisce ulteriori prove che ridurre il grasso attorno a fegato e pancreas è fondamentale per far sparire il...

Salute - diabete tipo 1 : i carboidrati “il principale substrato energetico” per gli atleti : Uno studio condotto da giovani ricercatori italiani grazie ad un travel grant della Società Italiana di Diabetologia, presentato al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, ha rilevato che negli sport di resistenza “anche per l’atleta con diabete i carboidrati rappresentano il principale substrato energetico per la massimizzazione della performance“, spiega Elena Gamarra, dell’unità ...

diabete tipo 1 : il primo microinfusore “modulare ed economicamente sostenibile” attraversa lo Stretto di Messina e vince “la prova dell’acqua” : Ben adeso alla pelle dell’atleta Francesca Andresini, ha attraversato in acqua i 3,5 km dello Stretto di Messina, arrivando a destinazione perfettamente integro e funzionante. È Mylife YpsoPump®, innovativo microinfusore di insulina per il Diabete di tipo 1, ora anche a disposizione dei pazienti siciliani, che ha dato prova di tutta la sua affidabilità, affrontando con successo la traversata delle correnti dello Stretto. Francesca, la ...

Salute : ingrassare dai 10 anni in su fa aumentare il rischio di diabete tipo 2 : Secondo una ricerca presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, a Berlino, iniziare a ingrassare dai 10 anni in su aumenterebbe il rischio di diabete di tipo 2. Un team dell’università di Exeter ha indagato se e quanto il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2 da adulti possa essere influenzato dalle variazioni dell’indice di massa corporea dall’età dei 10 anni. Analizzando i dati di ...

Salute : la menopausa precoce aumenta il rischio di diabete tipo 2 : Secondo una ricerca che ha coinvolto circa 200mila donne in post-menopausa, presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, in corso a Berlino, la menopausa precoce (prima dei 40-45 anni) aumenterebbe il rischio di diabete di tipo 2. Bassi livelli di estrogeni sono da tempo legati a un metabolismo difettoso del glucosio, concentrazioni maggiori di zucchero nel sangue, aumento dell’appetito e del grasso ...

Perdere peso fa guarire dal diabete tipo 2 - ecco come : Una ricerca presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, a Berlino, ha rilevato che Perdere peso può fare “guarire” dal diabete di tipo 2, una remissione che dipende dalla capacità delle cellule del pancreas che producono insulina di guarire e funzionare normalmente: lo studio mette in discussione l’attuale certezza scientifica secondo cui questa funzione delle betacellule del pancreas è ...

Alimenti : ecco la dieta che protegge da depressione - diabete di tipo 2 - ipertensione e colesterolo alto : Una ricerca condotta dall’University College di Londra, pubblicata su “Molecular Psychiatry” ha concluso che la dieta mediterranea (a base di frutta e verdura, pesce, cereali, noci e olio d’oliva, poca carne e latticini) può avere effetti benefici sull’umore e aiutare a prevenire la depressione. I ricercatori hanno passato in revisione 41 studi scientifici sull’argomento pubblicati negli ultimi 8 anni: è ...