Il contadino cerca moglie | la puntata del 24 ottobre 2018 in diretta dalle ore 21 | 10

Diletta Leotta a DM : «La cosa che più mi ha colpito de Il contadino cerca Moglie è l’amore lesbo. DAZN funziona alla grande» : Diletta Leotta Dai campi di calcio a quelli arati. Diletta Leotta è la nuova conduttrice de Il Contadino Cerca Moglie , il dating show di Fox Life giunto alla quarta stagione (da oggi, il mercoledì alle 21). Per la procace siciliana si tratta del primo vero impegno in un programma di intrattenimento seriale, che nulla ha a che vedere con il pallone che l’ha mediaticamente lanciata. E’ entusiasta della nuova esperienza che sembra aver ...

Fabrizio/ Video - il principe dei kiwi gialli non vuole fidanzarsi per forza (Il contadino cerca moglie 4) : Fabrizio è un ragazzo di 37 anni che ha voglia di innamorarsi e per questo ha deciso di partecipare a Il Contadino cerca moglie 4. Non vuole fidanzarsi per forza se non con la persona giusta(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:40:00 GMT)