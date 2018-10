Il business dell' acqua minerale in bottiglia | ecco i marchi di lusso che fanno

L’economia circolare è la protagonista della Maker Faire 2018 con Eni : “È il business del futuro” : Torna la Maker Faire Rome – The European Edition, la manifestazione dedicata alla creatività, l'innovazione e le nuove tecnologie in programma alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre 2018 . Tra i temi principali l'economica circolare , a cui è dedicato uno degli stand più grandi dell'evento, quello di Eni: "Ridurre le emissioni globali di gas serra a partire dai piccoli gesti quotidiani".Continua a leggere

business nesw : Banca mondiale - crescita Pil della Fyrom al 2 - 5 per cento nel 2018 : Secondo quanto emerge dai dati diffusi oggi nel rapporto della Banca mondiale , l'economia macedone crescerà del 2,5 per cento nel 2018 , del 2,9 per cento nel 2019 e del 3,2 per cento nel 2020, ...

M5s contro il sindaco di Riace - Sibilia : 'Non era un modello - stop business immigrazione' : Sibilia definisce il business dell'immigrazione 'un'economia drogata che ha avuto ripercussioni folli sulle casse dei comuni, alcuni dei quali hanno trascurato servizi essenziali come rifiuti, mensa ...

Devolver Digital annuncia Weedcraft Inc : il primo gestionale del business della marijuana : Devolver Digital e Vile Monarch (Crush your Enemies, Oh...Sir!) hanno presentato oggi Weedcraft Inc., titolo gestionale per PC previsto per il 2019 che ci metterà alla guida di un business della marijuana, naturalmente quella legale.Nel gioco dovremo affrontare tanto gli aspetti produttivi della nostra azienda quanto quelli sociali e culturali che si legano a questo tipo di commercio. Sarà necessario sperimentare e incrociare diverse specie per ...