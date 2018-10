Il bimbo in cerca di un donatore che gli salvi la vita

repubblica

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Era nata come una goccia nel mare dei social, ma adesso la mobilitazione per salvare Alessandro Maria, un bambino di un anno e mezzo, affetto da una rarissima malattia genetica, che non riesce a trovare undi midollo osseo compatibile con il suo, è diventata uno tsunami di solidarietà, arrivando nelle piazze e nelle scuole. Il, nato a Londra da genitori italiani, combatte dalla nascita contro la Linfoistiocitosi emofagocitica, conosciuta in medicina come Hlh, una patologia che colpisce lo 0,002 per cento dei bambini, la metà dei quali non riesce a superare il primo mese di. A Londra, Alessandro Maria viene curato, primoin tutta l’Inghilterra, con un farmaco sperimentale.Gli effetti però non potranno durare ancora a lungo e l’unica ancora di salvezza resta il trapianto di midollo osseo. Il verdetto dei sanitari britannici è impietoso: entro cinque settimane bisogna trovare un. Ma il bambino è figlio unico, i genitori hannoto sia sul registro mondiale del midollo osseo, sia in quello dei cordoni ombelicali. Ad oggi, non è stato trovato alcuncompatibile.