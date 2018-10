Ignorare il partner | ogni tanto | è salutare parola di psicologi

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)il, è. A dirlo è uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, secondo il quale, nel bel mezzo di discussioni accese o nel caso si venisse messi sotto pressione dalla dolce metà, non è sbagliato non rispondere o battere in ritirata. La ricerca contraddice in parte l'assunto da tempo sostenuto da diversi, secondo il quale la comunicazione, all'interno di una coppia, è tutto.I ricercatori, guidati da Jaclyn M. Ross, professoressa alla University of California, Los Angeles e autrice dello studio, hanno scoperto che alcune coppie funzionano meglio, in alcuni casi, ignorandosi, rispetto ad altre. Quelle che hanno dimostrato di trarre vantaggio da questa strategia sono quelle meno abbienti. Ibenestanti, invece, ignorandosi non fanno altro che acuire le discussioni.La ricerca ...