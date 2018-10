Iceberg rettangolare fotografato dalla Nasa | mistero svelato in Antartide

ilmattino

: Antartide, fotografato dalla Nasa un 'misterioso' iceberg rettangolare - SkyTG24 : Antartide, fotografato dalla Nasa un 'misterioso' iceberg rettangolare - Agenzia_Italia : La meravigliosa normalità di un #iceberg perfettamente rettangolare - TripAZnet : Ecco perché questo iceberg è rettangolare -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)ildell'inche sembra tagliato con il coltello . In realtà, non c'è mai stato alcun: la foto dellache ha fatto il giro del mondo inducendo molti a pensare a una bufala è autentica al 100% e raffigura uncosiddetto 'tabulare', ovvero i cui bordi sono ancora appuntiti perché non ancora consumati dalle onde dell'...