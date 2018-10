romadailynews

: IBL: Atac, perché votare al referendum: Votare al referendum per la liberalizzazione del… - romadailynews : IBL: Atac, perché votare al referendum: Votare al referendum per la liberalizzazione del… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)alper la liberalizzazione del trasporto pubblico locale è essenziale secondo l’Istituto Bruno Leoni – L’11 novembre i residenti a Roma saranno chiamati ala loro preferenza per un trasporto pubblico locale liberalizzato o lasciato nelle mani di. Lo ricorda un comunicato dell’Istituto Bruno Leoni, favorevole alla liberalizzazione. Ogni giorno – si legge nel comunicato – i cittadini romani vivono i disservizi e la crescente carenza di sicurezza del trasporto pubblico locale, mentre su tutti gli italiani grava il costo di una società in totale dissesto. Nel focus “Il bucopeggiora, ma è possibile chiuderlo”, Andrea Giuricin, Fellow dell’Istituto Bruno Leoni, esamina il bilancio2017, dimostrando che la società pubblica “non rispetta i contratti di servizio; non effettua le corse come da ...