I Verdi | noi fuori dalla giunta comunale di Napoli perché liberi da de Magistris

I Verdi : noi fuori dalla giunta perché liberi da De Magistris : 'La scelta di de Magistris è unilaterale e non ci trova d'accordo. Siamo di fronte a un monocolore politico, non c'è più la coalizione. Cosa faremo? Venerdì decideremo il da farsi'. A parlare è ...

“Il M5s è incompatibile con noi”. Parla il leader dei Verdi in Europa : Roma. “Una coalizione tra grillini e Verdi? A me pare che la collocazione naturale del M5s, in Europa, sia nel blocco dei partiti sovranisti. E d’altronde, non è coi sovranisti d’estrema destra che governano in Italia?”. Vista da Bruxelles, la questione sull’identità profonda del M5s appare abbastan