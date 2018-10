I testimoni del cedimento della scala mobile nella metro di Roma | I tifosi erano

Metro Repubblica - testimoni : «I tifosi del Cska Mosca ballavano e cantavano - poi la scala mobile ha ceduto» : «ballavano e cantavano, fino a quando la scala mobile ha ceduto». È quanto avrebbero raccontato diversi testimoni alle forze di polizia e ai soccorritori che stanno intervenendo...

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta Report : l’incredibile testimonianza sulla gestione del bagarinaggio [VIDEO] : Questa sera su Report l’incredibile inchiesta sulla Juventus e le intercettazioni dell’antimafia che hanno portato alla scoperta dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. Nel video in basso la testimonianza di Placido Barresi, capo delle cosche torinesi. A lui le famiglie calabresi che si erano infiltrate nella curva della Juventus avevano chiesto di fare da paciere per trovare un accordo nella gestione del ...

Negri : «Nel deserto della crisi - testimoni di una vita nuova» : C'è un solo mondo per rispondere: vivendo questa identità con Verità e comunicandola in modo inesorabile. 'Sarete miei testimoni fino agli estremi confini del mondo', è l'ultima parola del Signore ai ...

Elisa nuova testimonial della campagna di Save The Children : Save the Children lancia la campagna globale "Fino all'ultimo bambino", per salvare i bambini che soffrono di malnutrizione e tenere alta l'attenzione su un killer silente e devastante che contribuisce in maniera decisiva alla morte di circa la metà dei 5,4 milioni di minori con meno di cinque anni che ogni anno, a livello globale, perdono la vita per malattie facilmente curabili e prevenibili. "Pensare che ...

Nino Formicola : "Berlusconi mi volle come testimonial del Milan. Dissi no e chiamò Abatantuono" : Quel giorno di luglio del 1986 ci sarebbe dovuto essere anche lui, ma alla fine declinò l’invito. “Silvio Berlusconi mi chiese di fare da testimonial alla presentazione del Milan, quando arrivarono gli elicotteri”, racconta oggi Nino Formicola.Ospite a Che fuori tempo che fa, il comico - che per anni ha dato vita al duo Gaspare e Zuzzurro assieme al compianto Andrea Brambilla – spiega di aver risposto negativamente alla proposta ...

Caso Ronaldo-Mayorga - è caccia ai testimoni dell’accusa : Gli avvocati di Kathryn Mayorga, la modella che sostiene di essere stata violentata da Cristiano Ronaldo in un hotel a Las Vegas nel 2009, sono a caccia di qualsiasi altro crimine che il giocatore potrebbe aver commesso in altri paesi. Secondo il quotidiano portoghese Publico, Leslie Stovall, l’avvocato della donna, ha chiesto a vari Paesi […] L'articolo Caso Ronaldo-Mayorga, è caccia ai testimoni dell’accusa proviene da Serie ...

Caso Yara Gambirasio - Massimo Bossetti in attesa della Cassazione. E arriva una testimonianza choc a Pomeriggio 5 : “È innocente” : Omicidio Yara Gambirasio, domani venerdì 12 ottobre Massimo Bossetti conoscerà il suo futuro: se la Corte di Cassazione confermerà i verdetti di primo e secondo grado dovrà restare per il resto della sua vita in carcere. Venerdì 12 ottobre per il muratore di Mapello accusato e già condannato due volte per l’omicidio di Yara Gambirasio. Era il 16 giugno del 2014 quando venne fermato in un cantiere di Seriate. Una piccola traccia di Dna del ...

Se il "Che" diventa testimonial della destra : Strani i cortocircuiti ideologici che la politica può innescare in tempi in cui 'uno vale uno' e tutti gli eroi sono uguali davanti alla Storia. Ma davvero basta aver creduto a un sogno per diventare ...

In 100 mila alla marcia della pace Perugia-Assisi. Mattarella : "testimoni di speranza" : 'La pace coinvolge e sfida la cultura, l'economia, la politica, l'educazione, interpella ciascuno', prosegue il capo dello Stato che evidenzia la necessità di 'non retrocedere per nessuna ragione sui ...

Alluvione Calabria - la drammatica testimonianza di Caterina - “7 ore d’inferno sotto il diluvio con mio nipote - è stato il momento peggiore della mia vita” : “E’ stata la giornata più brutta della mia vita per me e, soprattutto, per mio nipote di 9 anni, che dormiva sui sedili posteriori della macchina, senza sapere quello che stavamo rischiando”. A parlare Caterina, professionista di Lamezia Terme, sopravvissuta all’Alluvione di giovedì sera nel Lametino. La sua storia è molto simile a quella di Stefania Signore, la trentenne morta insieme al figlio Cristian di 7 anni per la ...

LORY DEL SANTO AL GRANDE FRATELLO VIP/ testimonianza esclusiva a Domenica Live : l'annuncio di Barbara D'Urso : L’ingresso di LORY Del SANTO nella Casa del GRANDE FRATELLO Vip, ha destato tante preoccupazioni. Per lei, anche lo scalpore di chi non comprende la decisione di rimettersi in gioco.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:44:00 GMT)

Ostia - testimoniò contro gli Spada : due bombe contro casa della pentita Raggi : 'Roma è al suo fianco' : Un ordigno artigianale è stato lanciato nella notte sul balcone dell'abitazione dei genitori di Tamara Ianni, la pentita che contribuì alle indagini sugli Spada che portarono all'arresto di 32 persone.

Ostia - testimoniò contro gli Spada : due ordigni contro la casa della pentita : Un ordigno artigianale è stato lanciato nella notte sul balcone dell'abitazione dei genitori di Tamara Ianni, la pentita che contribuì alle indagini sugli Spada che portarono all'arresto di 32 persone.

MARCO PANTANI/ Inchiesta sulla morte del ciclista : immagine inedite e testimonianze del 118 (Le Iene Show) : Nella puntata de Le Iene Show, Alessandro De Giuseppe si occupa della morte di MARCO PANTANI, avvenuta la sera del 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:55:00 GMT)