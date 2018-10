I Samsung Galaxy S9 | Galaxy S8 e Galaxy A8 in Olanda arrivano in versione aziendale

Altro assaggio di Android Pie per Samsung Galaxy S9 : interfaccia ancora ridisegnata : Manca sempre meno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per il Samsung Galaxy S9. Una nuova beta, infatti, ha appena visto la luce, anche se le notizie emerse oggi 24 ottobre in Rete si riferiscono alla versione del device in commercio negli Stati Uniti. L'ultimo bollettino, lo premetto, non evidenzia ulteriori funzioni, ma allo stesso tempo ci dà interessanti indicazioni per quanto concerne la nuova Samsung ...

Si avvicina il rilascio di Android 9 Pie in versione beta per Samsung Galaxy S9. In attesa di maggiori dettagli scopriamo le Prime immagini.

Check up sicurezza sui Samsung Galaxy gratuito entro fine ottobre : dove recarsi : Per chi possiede un Samsung Galaxy, c'è un'occasione da non lasciarsi sfuggire: quella di ottenere un Check up gratuito per il proprio device in riferimento allo stato di sicurezza dello stesso presso un punto vendita o un centro autorizzato dal produttore. Per tutto il mese di ottobre sono stati attivati i Security Days che termineranno fra pochi giorni: meglio dunque conoscere tutte le condizioni per approfittare di questo benefit messo a ...

Secondo una fonte abbastanza affidabile il modello base di Samsung Galaxy S10 sarà dotato di 64 GB di memoria interna, con i tagli più elevati riservati ai modelli più costosi.

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018) e Huawei P10 e P9 Lite. Allora siete pronti a scoprire le novità?

Nella batteria la vera forza del Samsung Galaxy S10? Possibile innesto al grafene : Il Samsung Galaxy S10 potrebbe corrispondere al primo dispositivo del colosso sudcoreano ad integrare una batteria al grafene, anche se la cosa non è ancora stata confermata. Stando agli ultimi rumors, l'azienda asiatica avrebbe completato la fase di sviluppo, e sarebbe sul punto di lanciare la nuova tecnologia. Pensavamo l'OEM potesse impiegare più tempo nel dirsi pronta ad un lancio di questo tipo, ma invece siamo stati colti di sorpresa dal ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe portare al debutto le batterie al grafene, che prometto ricariche ultra rapide, ed è protagonista di nuovi dubbi rumor.

Almeno 3 novità con il Samsung Galaxy S9 post patch di ottobre : segnalazioni in Italia : Sta finalmente arrivando il momento dei Samsung Galaxy S9 no brand in commercio in Italia, Almeno per quanto riguarda la questione inerente la distribuzione dell'aggiornamento di ottobre. Dopo aver condiviso con voi alcune anticipazioni trapelate la scorsa settimana a proposito della patch in questione, grazie alle primissime apparizioni in giro per l'Europa, da oggi 23 ottobre possiamo parlare anche di distribuzione nel nostro Paese. Alcuni ...

Stando alle ultime indiscrezioni, il primo smartphone di Samsung con processore Qualcomm Snapdragon 710 avrà nome in codice SM-G8870

Già il 7 novembre il Samsung Galaxy X pieghevole - galeotta la Developer Conference? : Il Samsung Galaxy X, ovvero il primo smartphone pieghevole sviluppato dal brand sudcoreano, potrebbe giungere ben prima del previsto. Più volte abbiamo indicato il mese di novembre come decisivo per il lancio del device e una conferma in tal senso, tra l'altro con una data specifica di riferimento, indirettamente è giunta dalla stessa azienda produttrice di smartphone che ha in programma tra circa due settimane un evento non di poca ...

Secondo i media sudcoreani neppure il Samsung Galaxy del decennale riuscirà a far convogliare a nozze la scheda madre SLP e gli Snapdragon top di gamma

Samsung ha deciso di lasciar scegliere i clienti, che possono decidere di inseguire la precisione o abbracciare un compromesso

Quante app preziosissime sui Samsung Galaxy con Android Pie : anticipazioni del 22 ottobre : Il prossimo aggiornamento Android Pie porterà con sé diverse funzioni a bordo dei vari Samsung Galaxy compatibili, ma bisogna guardare con attenzione anche il mondo delle app. Nei giorni scorsi abbiamo già avuto modo di anticiparvi come dovrebbero cambiare le cose per alcune applicazioni che già conosciamo e che, per forza di cose, dovranno adattarsi al nuovo sistema operativo (vi rimando ad ulteriori approfondimenti sulla questione). Oggi 22 ...

Differiranno i Samsung Galaxy S10 Exynos da quelli Snapdragon : primi rumors : Potrebbero esserci delle differenze sostanziali tra il Samsung Galaxy S10 in versione Exynos e quello equipaggiato con il SoC Snapdragon. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il prossimo top di gamma starebbe arrivando con una scheda SLP (Substrate Like PCB) molto all'avanguardia, ma solo per quanto riguarda le varianti mosse dal chipset proprietario (che sappiamo generalmente coincidere con i modelli commercializzati in Europa). Le ...