huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: I numeri testardi, Mattarella e la voce delle imprese - fdallemolle : RT @HuffPostItalia: I numeri testardi, Mattarella e la voce delle imprese - HuffPostItalia : I numeri testardi, Mattarella e la voce delle imprese - lidia25aprile : RT @pdfvg: Per i #risparmiatori truffati delle #banche venete il miliardo e mezzo non c'è. Il #Governo ha smentito, i loro giornali sono an… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Mestiere di chi fa politica e governa è cercare di cambiare icose che non vanno. Non negandoli o falsificandoli, naturalmente. Ma lavorando (con scelte, riforme, atti amministrativi, accordi, trattati) per costruire nuovi equilibri, migliori condizioni di sviluppo economico, di lavoro e di vita. Per farlo, però, è necessario conoscerli, quei(i bilanci, gli indici, le statistiche) che dicono come stanno le cose.Altrimenti il governante demagogo e incurante va a sbattere contro "la realtà testarda dei", come sottolinea giustamente Francesco Giavazzi, un competente economista, sulla prima pagina del Corriere della Sera.Quali? Quelli che hanno portato al downgrade di Moody's sul nostro debito pubblico a Baa3, appena un gradino sopra il livello dei "titoli spazzatura" ("un deficit molto più elevato rispetto alle attese" e ...