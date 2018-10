I mercati sono dio e l’euro è il loro profeta

Casellati : "Non aiutare bene Genova fallimento inaccettabile"/ "Manovra - parole possono condizionare mercati" : Casellati: "Non aiutare bene Genova fallimento inaccettabile". Ultime notizie, la presidente del Senato sulla manovra: "parole possono condizionare mercati"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Casellati : "Parole come pietre possono orientare mercati" : ... origine di disagi gravissimi, e ciò alimenta oggi, nella gente, dubbi e preoccupazioni nei riguardi di quel mondo. Tuttavia questo non c'entra con un parere espresso da Bankitalia nell'esercizio ...

Borse - ecco perché i mercati sono tornati sull’ottovolante : L’economia è in ripresa e le società quotate a Wall Street si preparano a un’altra stagione di utili record, perché allora è tornata ai massimi la volatilità? L’impennata dei tassi Usa ha provocato contraccolpi pesanti in Borsa perché si teme che un’eccessivo rialzo dei rendimenti dei Treasury possa spingere una parte del mercato preferire questi ultimi alle azioni...

Non solo rischio-Italia - ecco perché i mercati sono tornati sull’ottovolante : L’economia è in ripresa e le società quotate a Wall Street si preparano a un’altra stagione di utili record, perché allora è tornata ai massimi la volatilità? L’impennata dei tassi Usa ha provocato contraccolpi pesanti in Borsa perché si teme che un’eccessivo rialzo dei rendimenti dei Treasury possa spingere una parte del mercato preferire questi ultimi alle azioni...

Perché i mercati emergenti sono più vulnerabili : Con l'economia statunitense solida e i tassi d'interesse in aumento prima che in tutto il resto del mondo, il finanziamento del deficit delle partite correnti non è stato troppo problematico, come ...

Rossi (Bankitalia) : "mercati vuol dire risparmiatori - ecco perché le loro preoccupazioni sono così importanti" : Il problema principale dell'economia italiana è lo spreco di risorse: a costi alti non segue una produzione efficiente. A spiegarlo è il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, nel corso di una lectio magistralis all'Università di Venezia: "L'Italia sa fare un sacco di cose, ma le fa, in complesso, meno e peggio di quanto potrebbe", afferma. Non si dilunga su quale potrebbe essere la soluzione della ...

"Io - da uomo dei mercati - dico : il governo ha ragione Stereotipi contro l'Italia. I numeri Ue non sono dogmi" : DEF, mercati FINANZIARI E REAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA - Intervista di Affaritaliani.it a Mario Spreafico, direttore investimenti Banca Leonardo - Credit Agricole Induseuez Italia Segui su affaritaliani.it

I mercati? Sono istrionici Ma attenzione a vendere troppo : “Io Sono un istrione/Ma la genialità è nata insieme a me/Nel teatro che vuoi/Dove un altro cadrà io mi surclasserò/ Io Sono un istrione/ Ma la teatralità scorre dentro me…”, quanto ci sarebbe stato utile Charles Aznavour per raccontare la follia dei mercati di questi giorni... Segui su affaritaliani.it

I mercati sono istrionici - attenzione a vendere troppo Negli Usa investimenti e debito ma il Dow è da record : “Io sono un istrione/Ma la genialità è nata insieme a me/Nel teatro che vuoi/Dove un altro cadrà io mi surclasserò/ Io sono un istrione/ Ma la teatralità scorre dentro me…”, quanto ci sarebbe stato utile Charles Aznavour per raccontare la follia dei mercati di questi giorni... Segui su affaritaliani.it

Def - Renzi : “Quando i mercati vanno male sono le famiglie con il mutuo a pagare il conto” : Nella sua enews Matteo Renzi commenta anche i dati sull'occupazione: "Noi abbiamo fatto delle misure, dal JobsAct al Piano Industria 4.0. Dagli 80 euro alla diminuzione delle tasse. Le conseguenze le vediamo oggi nei dati Istat: per la prima volta dopo anni la disoccupazione scende sotto il 10%".Continua a leggere

Giulio Tremonti - manovra : 'Il problema non sono i mercati ma i grandi fondi sovrani' : Spread, Borse, speculazioni . Si discute di manovra e in studio a Omnibus su La7 parla Giulio Tremonti: 'Questo è un semilavorato, bisogna aspettare dicembre', 'molto dipende da cosa c'è dentro in ...

Di Maio : “Non vince il governo - è la manovra del popolo”. E sullo spread : “mercati capiranno che ci sono investimenti - niente timori” : “Non vince il governo, ma i cittadini. Si farà la manovra del popolo: Riusciremo a fare il reddito di cittadinanza e a superare la legge Fornero“. Queste le parole del vicepremier Luigi Di Maio, dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Documento di economia e finanza (Def) con un Deficit/Pil del 2,4%. Un risultato arrivato dopo uno scontro tra i due partiti della maggioranza – Lega e M5S – con il ministro ...

Elena Mirò - brand director Boselli : 'I mercati esteri sono la sfida futura' : 'Slow living come risposta alla moda fast food', nella nuova collezione F/W 2018 di Elena Mirò disegnata da Vanessa Incontrada . È Martino Boselli , brand director del marchio di Miroglio Fashion, a ...

10 anni fa il fallimento Lehman. Ma oggi i mercati sono sicuri? : Secondo quanto dichiarato da Charles Bean, professore alla London School of Economics ed ex vice governatore per la politica monetaria presso la Bank of England