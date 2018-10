I maglioni da uomo più divertenti per questo inverno

gqitalia

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ci sono volte in cui non bisogna prendersi troppo sul serio. Ne va della nostra salute. Seguire il suggerimento fa bene all’umore. Ne è convinta anche la moda perautunno-, che in tema di maglieria sembra aver rinunciato alla classica e rassicurante tinta unita, per puntare a un immaginario al limite del fanciullesco. Il modello che spadroneggia nel guardaroba è un perfetto girocollo su cui “disegnare” i personaggi che ci hanno accompagnato da bambino, Wile E. Coyote in testa, vedi alla voce Calvin Klein, ma anche dinosauri (Coach), gli immancabili orsetti (Ralph Lauren), volpi, pesci (Gucci) e crostacei (Sandro). A dispetto dei soggetti che porteremo a spasso, le lavorazioni per ottenerle richiedono un’altissima expertise, e anche i materiali sono tra i più pregiati: dalle lavorazioni in 3D, intarsi, su lana e ...