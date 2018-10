I dirigenti di American Express incriminati di usura dalla procura di Trani sono stati

Trani - dirigenti di American Express assolti dall’accusa di truffa e usura : I vertici di American Express sono stati assolti dal Tribunale di Trani dalle accuse di truffa e usura ‘perché il fatto non sussiste’. Cinque ex dirigenti erano accusati di aver danneggiato i cittadini della provincia di Barletta Andria Trani, in relazione all’elargizione di prestiti attraverso il rilascio di carte di credito del tipo revolving. Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Michele Ruggiero, sui prestiti realizzati ...