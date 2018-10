Hyundai Nexo | sorpresa a idrogeno Prende 5 stelle ai crash test – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Si è chiuso il quarto giro dichiamati da Euro NCAP per il 2018, che hanno visto emergere per la prima volta la tecnologia di un veicolo acome la, tornata a casa con 5. “Abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti da questie siamo contenti che le auto continuino ad avere buone performance nelle prove con frenate autonome d’emergenza, soprattutto relativamente a pedoni e ciclisti” afferma Michiel van Ratingen, segretario generale di Euro NCAP, “Fa piacere vedere i costruttori sempre pronti a accogliere la nostra sfida.” Sono state messe alla prova anche Opel Combo, Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Lexus ES, Mazda 6 e Mercedes-Benz Classe A. Tra queste, solo Lexus, Mazda e Mercedes hanno conquistato 5, mentre ai van del gruppo PSA, non avendo superato brillantemente la prova di investimento pedoni, ne sono toccate quattro. Ma la ...