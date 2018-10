HP presenta Spectre x360 da 13 e 15 Bellissimi | potenti e che autonomia

HP presenta Spectre Folio - il 2-in-1 dual sim con rivestimento in pelle : Durante una conferenza stampa che si è appena conclusa a New York, HP ha presentato per il pubblico business e consumer il nuovo 2-in-1 Spectre Folio. Grazie al suo form-factor, può facilmente trasformarsi in un laptop o in un tablet di fascia alta e assumere eventualmente, se l’utente lo desidera, una modalità presentazione con il display leggermente inclinato. A livello estetico la particolarità che lo rende unico nel suo genere è ...