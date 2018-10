Hellgate | London | il famigerato GDR action dark fantasy approda su Steam

eurogamer

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) T3 Entertainment assieme al publisher HanbitSoft Inc. hanno annunciato il ritorno di, riporta Eurogamer.Per chi non lo conoscesse,è un GDRdai connotati, ed è stato lanciato per la prima votla nel lontano 2007. Defunto un paio d'anni dopo il lancio, a partire dal 15 novembre 2018 lo potremo ritrovare su, come risorto dalle proprie ceneri.Il marchio coreano HanbitSoft, nel 2010, ha infatti acquisitodallo sviluppatore originario Flagship Studios, e nel 2011 lo ha riconvertito in un free-to-play, lanciandolo.Read more…