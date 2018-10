Hell Fest film al cinema | cast | recensione | curiosità

cubemagazine

: Hell Fest, una clip in anteprima esclusiva ? - fantasy_magazin : Hell Fest, una clip in anteprima esclusiva ? - fantasy_magazin : una clip in esclusiva #HellFestIlFilm distribuito da @notoriouspictures - LamadiLacrime : Cinema: Hell Fest, una clip in anteprima esclusiva: Un'anticipazione dal nuovo film distribuito da Notorious Pictur… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale mercoledì 31 ottobre 2018. La pellicola diretta da Gregory Plotkin ha come protagonisti Amy Forsyth e Bex Taylor-Klaus. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEal: scheda GENERE: Horror ANNO: 2018 REGIA: Gregory Plotkin: Amy Forsyth, Bex Taylor-Klaus, Reign Edwards, Christian James, Roby Attal, Matt Mercurio DURATA: 89 Minutial: trama È Halloween e per l’occasione arriva in città l’, unival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie (Amy Forsyth), Brooke (Reign Edwards) e i loro amici partecipano ...