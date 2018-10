Halo | Tomb Raider | Fallout 76 e Forza Horizon nel nuovo spot di Xbox One

eurogamer

: #Halo, #TombRaider, #Fallout76 e #ForzaHorizon protagonisti del nuovo spot di #XboxOne. - Eurogamer_it : #Halo, #TombRaider, #Fallout76 e #ForzaHorizon protagonisti del nuovo spot di #XboxOne. -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Microsoft ha da poco condiviso in rete undedicato aOne, nel quale è possibile vedere una carrellata dei giochi più importanti disponibili (o in arrivo) sulla console.Il video della durata di un minuto, riportato da Comicbook, mette in evidenza titoli del calibro di Shadow of the76,e ci permette anche una piccola occhiata all'amato Master Chief.Oltre a questi giochi, possiamo vedere anche Assassin's Creed Odyssey e il popolare Fortnite.Read more…