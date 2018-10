Grande Guerra | risuona tromba armistizio

Storia di Eugenio Giglioli - volontario a soli 12 anni alla Grande Guerra : Da sempre appassionato di politica e irremovibile oppositore del Regime Fascista, l'Alpino è conosciuto per la Grande bontà e la spiccata generosità; nel DopoGuerra svolge numerosi lavori e diversi ...

Memoriale Grande Guerra - il fronte rivive con le foto dei suoi protagonisti : Immagini che non sono state scattate per tramandare l'epicità della Storia ma per conservare il ricordo, la cronaca, di una quotidianità vissuta immersi nel fango, in lotta con pidocchi e freddo ...

Al via la mostra dedicata alla Medicina nella Grande Guerra al Museo di Storia della Medicina : È stata inaugurata oggi alMuseo di Storia della Medicina in Padova la mostra Combattere, Curare, Istruire. Padova “Capitale al fronte” el’Università Castrense, alla presenza del Presidente della Fondazione MUSME, Francesco Peghin,dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, del Presidente del Comitato scientifico museale,Vincenzo Milanesi, e del curatore, Maurizio Rippa Bonati. Durante la Prima Guerra Mondiale Padova svolse ...

L’alpin del Domm – Milano - gli alpini e la Grande guerra : Il comitato per il centenario – Gruppo Milano centro A.N.A. sezione Milano, con il patrocinio del Municipio 6 organizza “L’alpin

La Grande Guerra mai vista così - 100 anni dopo i filmati sono a colori : Per commemorare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, Peter Jackson ha realizzato il documentario They Shall Not Grow Old. Con una particolarità: è composto da filmati d'archivio ...

'Il sorpasso. Quando l'Italia si mise a correre' : a Palazzo Braschi la Grande mostra sugli anni del dopoguerra : Si intitola ' Il sorpasso. Quando l'Italia si mise a correre, 1946-1961 ' la grande mostra fotografica che aprirà venerdì 12 ottobre a l Museo di Roma a Palazzo Braschi, un ritratto collettivo degli ...

TV - Rai3 : “La Grande Storia” - la guerra dei liberatori : “La Grande Storia” propone, lunedì 8 ottobre alle 23.25 su Rai3, una puntata dal titolo “La guerra dei liberatori” di Ilaria Degano. L’ultimo anno di guerra, quello che va dallo sbarco in Normandia alla conquista di Berlino, è stato raccontato tante volte; ma stavolta verrà visto attraverso gli occhi di chi quella guerra l’ha vissuta in prima linea: sono i cineoperatori, i giornalisti, i fotografi americani, volti famosi ...

Varazze : incontri sul tema : "La chiesa durante la Grande Guerra" : L'Associazione Centro Studi Jacopo da Varagine organizza tre conferenze sul tema La chiesa durante la Grande Guerra di cui ricorre quest'anno il centenario della fine. Il Primo Conflitto mondiale ha ...

L’orrore più Grande della guerra in Siria : scoperta una fossa comune con 1500 cadaveri : Una fossa comune con migliaia di corpi è stata scoperta a Raqqa, l’ex roccaforte dell’Isis in Siria. Ad un anno dalla liberazione della città, sono oltre 2.200 i cadaveri sepolti nei parchi pubblici, nello stadio e persino nello zoo. Oltre ai civili uccisi dagli estremisti islamici, molti morti sono stati rinvenuti sotto le macerie degli edifici distrutti durante i bombardamenti della coalizione a guida Usa.Continua a leggere

Ultime notizie dal fronte. I colori della Grande Guerra come non li avete mai visti : La vita di trincea, le spedizioni, i militari in alta uniforme e l'orrore degli scontri. La realtà della Prima Guerra mondiale è stata riportata in vita da una serie di immagini a colori. Le fotografie d'epoca sono state trattate con la tecnica della fotocromia dall’elettricista gallese Royston Leon

Palermo - in mostra la 'Grande Guerra dei Carabinieri' : Dal 4 al 13 ottobre 2018, in mostra 'La Grande guerra dei Carabinieri'. Nella Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa, sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia, nell'ambito delle commemorazioni ...

In mostra la 'Grande Guerra dei Carabinieri' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Dal 4 al 13 ottobre 2018, in mostra “La Grande Guerra dei Carabinieri”. Nella Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa, sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia, nell’ambito delle commemorazioni previste in occasioni del “Centenario della Prima Guerra Mondiale, all’intern

