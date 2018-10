Grande Fratello Vip | Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro Lui scoppia a ridere e

Grande Fratello Vip3 Maria Monsè lite con la marchesa - poi frase vergognosa sul figlio morto di Lory del Santo : FUNWEEK.IT - Il popolo del web ha chiesto più trash nella casa del GF VIP e ecco che ne arrivano vagonate, complice il rapporto ben poco idilliaco tra la marchesa D'Aragona e la new...

FABRIZIO CORONA E SILVIA PROVVEDI/ Gabriele Parpiglia : "Vi racconto la loro storia vera" (Grande Fratello Vip) : FABRIZIO CORONA entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 il prossimo giovedì per un confronto con SILVIA PROVVEDI, ecco cosa ha svelato Gabriele Parpiglia.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:42:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la malattia di Andrea Mainardi : drammatica confessione : Andrea Mainardi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Si tratta di un cuoco e conduttore televisivo. Sin da giovane ha iniziato a lavorare con lo chef Andrea Berton e il suo primo ristorante è stato Officina Cucina a Brescia, aperto dal 2010. Questo ristorante è molto particolare in quanto ha un solo tavolo da servire. Un’idea molto azzardata che però gli ha donato successo: nel 2012 Andrea Mainardi ha aperto il suo secondo ...

Grande Fratello Vip 2018 - anticipazioni sesta puntata : incontro tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Lory Del Santo rientra. Tutti a ... : E' la puntata più attesa di tutta la settimana. Domani - giovedì 25 ottobre - in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con il Grande Fratello Vip 2018, che vedrà Fabrizio Corona varcare la porta rossa per parlare con l'ex fidanzata Silvia Provvedi. Ma non solo, Lory Del Santo è pronta a rientrare in casa e a "vendicarsi". A condurre questa edizione speciale ci sarà come sempre Ilary Blasi.--Una sesta puntata, con tanta carne sul ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip giovedì 25 ottobre 2018 : la puntata delle verità : Gf Vip 2018, le Anticipazioni sulla puntata speciale di giovedì 25 ottobre: ecco cosa succederà giovedì 25 ottobre andrà in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip 2018: le Anticipazioni sono state in parte già date da Ilary Blasi e Alfonso Signorini lunedì sera, ma non tutto è stato detto! E soprattutto tante cose […] L'articolo Anticipazioni Grande Fratello Vip giovedì 25 ottobre 2018: la puntata delle verità proviene da Gossip ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander ci prova con Elia Fongaro? Finisce in disgrazia : umiliata - così : Il rapporto Jane Alexander e Elia Fongaro nella casa del Grande Fratello Vip aveva già attirato le attenzioni degli autori, tanto da dedicargli diversi minuti durante la diretta di lunedì 22 ottobre. ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella nuova concorrente : ma Barbara D'urso dice di no : Il Grande Fratello Vip quest'anno non brilla per gli ascolti e il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini è ben lontano dai risultati delle prime edizioni. Gli autori ...

Fabio Basile dislessico - confessione al Grande Fratello Vip : “Mi insultavano” : La dislessia di Fabio Basile al Gf Vip 2018 Fabio Basile è dislessico. Lo ha confessato al Grande Fratello Vip 3. Nella Casa, ha trovato un nuovo confidente: Alessandro Cecchi Paone. Si stra creando un bel legame, fra i due, e il campione olimpionico non ha nessun problema a parlare di quelle vicende che in […] L'articolo Fabio Basile dislessico, confessione al Grande Fratello Vip: “Mi insultavano” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Walter Nudo sbotta contro le avances della marchesa d'Aragona : «Sempre con quelle labbra verso le mie...» : Scintille al Grande Fratello Vip, Walter Nudo ai ferri corti con la marchesa d'Aragona. Pare che Nudo sia stanco delle presunte continue avances di Daniela Del Secco. La marchesa non farebbe mistero ...

Grande Fratello Vip 2018 : Elia allontana Jane Alexander : Jane Alexander ed Elia Fongaro Elia Fongaro prende le distanze da Jane Alexander. Durante la notte appena trascorsa, nella Casa di Grande Fratello Vip 2018, l’attrice si è confrontata con l’ex velino in relazione alla difficile situazione in cui si trova, divisa tra la crescente attrazione nei suoi confronti e i sentimenti per il fidanzato. Se l’intenzione della donna era quella di far uscire il ragazzo allo scoperto riguardo a ciò che prova per ...

Grande Fratello Vip 2018 : Maria Monsé Vs la Marchesa. “Ringrazia la disgrazia di Lory Del Santo - se sei qui” : Maria Monsè new entry del Grande Fratello Vip 2018 parte immediatamente all’attacco, soprattutto con la sua nemica di sempre Daniela Del Secco Marchesa D’Aragona: “Ringrazia che Lory Del Santo ha avuto una disgrazia o non eri al GF”. Gf Vip 2018: Maria Monsè Vs Marchesa D’Aragona Se alcuni concorrenti all’interno del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono ancora con il freno a mano tirato, altri invece sono partiti con ...

Grande Fratello VIP 2018 - Stefano Sala a Benedetta Mazza : "Il nostro rapporto mi piace" (video) : "Mi piace ricevere i tuoi abbracci" Stefano Sala conferma ciò che si sospetta da qualche settiman: tra lui e Benedetta Mazza c'è del tenero. Una situazione che stona con la realtà esterna che vede la furia della fidanzata del modello Dasha Dereviankina e che (a detta di Alfonso Signorini) non ha affatto preso bene l'amicizia speciale creata nella coppia, per di più ha rivelato al settimanale Chi la sua totale fermezza in caso di tradimento ...

Grande Fratello Vip 2018 : Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro - lui la rifiuta : Tempi duri per Jane Alexander. L’attrice sta vivendo una situazione di confusione sentimentale all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 anche a causa della vicinanza con Elia Fongaro. Per cercare di fare chiarezza dentro di sé la donna ha chiesto aiuto ai compagni d’avventura, tentando di spiegare quel che ha provato nel momento in cui il compagno, qualche sera prima, le ha fatto quella che sembra proprio una ...

Grande Fratello VIP 2018 - puntata del 24 ottobre : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | ...