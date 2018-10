Grande Fratello Vip | Jane Alexander ci prova con Elia Fongaro? Finisce in disgrazia

Grande Fratello Vip - Karina Cascella nuova concorrente : ma Barbara D'urso dice di no : Il Grande Fratello Vip quest'anno non brilla per gli ascolti e il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini è ben lontano dai risultati delle prime edizioni. Gli autori ...

Fabio Basile dislessico - confessione al Grande Fratello Vip : “Mi insultavano” : La dislessia di Fabio Basile al Gf Vip 2018 Fabio Basile è dislessico. Lo ha confessato al Grande Fratello Vip 3. Nella Casa, ha trovato un nuovo confidente: Alessandro Cecchi Paone. Si stra creando un bel legame, fra i due, e il campione olimpionico non ha nessun problema a parlare di quelle vicende che in […] L'articolo Fabio Basile dislessico, confessione al Grande Fratello Vip: “Mi insultavano” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Walter Nudo sbotta contro le avances della marchesa d'Aragona : «Sempre con quelle labbra verso le mie...» : Scintille al Grande Fratello Vip, Walter Nudo ai ferri corti con la marchesa d'Aragona. Pare che Nudo sia stanco delle presunte continue avances di Daniela Del Secco. La marchesa non farebbe mistero ...

Grande Fratello Vip 2018 : Elia allontana Jane Alexander : Jane Alexander ed Elia Fongaro Elia Fongaro prende le distanze da Jane Alexander. Durante la notte appena trascorsa, nella Casa di Grande Fratello Vip 2018, l’attrice si è confrontata con l’ex velino in relazione alla difficile situazione in cui si trova, divisa tra la crescente attrazione nei suoi confronti e i sentimenti per il fidanzato. Se l’intenzione della donna era quella di far uscire il ragazzo allo scoperto riguardo a ciò che prova per ...

Grande Fratello Vip 2018 : Maria Monsé Vs la Marchesa. “Ringrazia la disgrazia di Lory Del Santo - se sei qui” : Maria Monsè new entry del Grande Fratello Vip 2018 parte immediatamente all’attacco, soprattutto con la sua nemica di sempre Daniela Del Secco Marchesa D’Aragona: “Ringrazia che Lory Del Santo ha avuto una disgrazia o non eri al GF”. Gf Vip 2018: Maria Monsè Vs Marchesa D’Aragona Se alcuni concorrenti all’interno del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono ancora con il freno a mano tirato, altri invece sono partiti con ...

Grande Fratello VIP 2018 - Stefano Sala a Benedetta Mazza : "Il nostro rapporto mi piace" (video) : "Mi piace ricevere i tuoi abbracci" Stefano Sala conferma ciò che si sospetta da qualche settiman: tra lui e Benedetta Mazza c'è del tenero. Una situazione che stona con la realtà esterna che vede la furia della fidanzata del modello Dasha Dereviankina e che (a detta di Alfonso Signorini) non ha affatto preso bene l'amicizia speciale creata nella coppia, per di più ha rivelato al settimanale Chi la sua totale fermezza in caso di tradimento ...

Grande Fratello Vip 2018 : Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro - lui la rifiuta : Tempi duri per Jane Alexander. L’attrice sta vivendo una situazione di confusione sentimentale all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 anche a causa della vicinanza con Elia Fongaro. Per cercare di fare chiarezza dentro di sé la donna ha chiesto aiuto ai compagni d’avventura, tentando di spiegare quel che ha provato nel momento in cui il compagno, qualche sera prima, le ha fatto quella che sembra proprio una ...

Grande Fratello VIP 2018 - puntata del 24 ottobre : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | ...

Grande Fratello Vip - la tremenda accusa di Maurizio Battista : 'Come i nazisti...' : 'È stato un incubo, e io che mi sono sposato tre volte di incubi me ne intendo'. Il comico Maurizio Battista , in una intervista rilasciata a Oggi , commenta con la consueta ironia la sua uscita dalla ...

Grande Fratello Vip - parla il fidanzato di Lory Del Santo : "Il rischio di una ricaduta c'è - si stava lasciando morire" : Il compagno di Lory, intervistato dal settimanale 'Nuovo Tv': "Vedo segnali positivi, in Casa sta facendo cose che non faceva più, ma il rischio di una ricaduta c'è"

Grande Fratello Vip - scoppia lite furiosa nella Casa. La marchesa senza freni : «M*** - c*** - li faccio schiattare» : Grande Fratello Vip , scoppia una lite furiosa nella Casa. Protagonista dell'accesa discussione è, ancora una volta, la marchesa d'Aragona . Daniela Del Secco, dopo le polemiche sulla veridicità del ...

Ascolti tv - un’altra vittoria de I Bastardi di Pizzofalcone 2 sul Grande Fratello Vip : Un’altra vittoria per la fiction di Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2, che ha conquistato nella serata del 22 ottobre 5.198.000 telespettatori pari al 22% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la quinta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.56% di share. L’esordio su Rai3 della nuova edizione di Report, programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci, ha ...

Grande Fratello VIP 3 - ancora tensioni fra la Marchesa e Maria Monsé (video) : Altro che pace! Dimenticate bandiere bianche d'arresa e parole di riconciliazione, Daniela del secco d'Aragona e Maria Monsé al Grande Fratello VIP non possono sopportarsi l'un l'altra. Dopo l'apparente pace siglata durante la puntata in prima serata di lunedì 22 ottobre, non son passate neanche 24 ore che le due ritornano a dirsele di santa ragione.Nella giornata di ieri, la Marchesa ha aiutato la showgirl a trovare una sistemazione nella ...

Grande Fratello Vip news - Jane Alexander si dichiara ma Elia Fongaro la respinge | Video : Nuovi aggiornamenti riguardo al flirt tra Jane Alexander e Elia Fongaro. L’attrice ieri sera si è confessata con Francesco Monte, dichiarando che lei è molto presa dal coinquilino. La confusione della donna proviene proprio dal sentimento provato per il giovane. Monte, poi, ha parlato con Fongaro, confessandogli tutte le dichiarazioni fatte da Jane. A quel punto, il concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha deciso di prendere in mano la ...