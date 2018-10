Grande Fratello Vip | il terrore per Lory Del Santo | ' Potrebbe crollare | prima si stava

Grande Fratello Vip : la Marchesa ha ingannato tutti? Parla il cognato : GF Vip, Marchesa D’Aragona: vera o finta? Le parole del cognato Regna ancora il mistero sulla vera identità della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona e su questo è stato costruito un vero e proprio caso mediatico. Il titolo nobiliare della nobildonna non risulta neanche nell’Annuario della Nobiltà Italiana. Il Fratello del primo marito di Daniela Del Secco, Angelo Leuzzi, ha dichiarato nella puntata odierna di Mattino Cinque ...

Raffaella Fico prima e dopo i ritocchini : dal Grande Fratello al successo - ecco com’è cambiata l’ex di Balotelli [GALLERY] : Raffaella Fico prima e dopo la chirurgia estetica! Dal Grande Fratello , agli amori celebri, fino al successo : ecco com’è cambiata la modella napoletana Chi ha visto nelle ultime interviste in tv Raffaella Fico si sarà domandato quando sia cambiata la bellissima soubrette italiana dai tempi del Grande Fratello . L’ex fidanzata di Balotelli , apparsa ultimamente in maniera più frequente sul piccolo schermo, è stata ospite di ...

Grande Fratello Vip : Jane si dichiara ad Elia ma il ragazzo reagisce così… Guarda il VIDEO : Dopo giorni di grattini, coccole, sguardi intensi e mani sotto le magliette Jane Alexander si è dichiara ta ad Elia Fongaro ed ha ammesso che il ragazzo le piace. L’ex velino però ha reagito in maniera... L'articolo Grande Fratello Vip: Jane si dichiara ad Elia ma il ragazzo reagisce così… Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - frase vergogna di Maria Monsè sul figlio morto di Lory Del Santo : Ieri pomeriggio al Grande Fratello Vip Maria Monsè ha mandato su tutte le furie la Marchesa , o presunta tale, Daniela Del Secco , dopo averle detto che non è una vera nobile. La Marchesa ha anche ...

Grande Fratello Vip - la bomba rovente di Signorini su Martina Hamdy : 'Lei e Francesco Monte...' : Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha diffuso una bomba di gossip sui concorrenti del reality. Secondo il direttore di Chi, infatti, Martina Hamdy sarebbe innamorata di Francesco Monte, che però ha abbandonato la casa nelle ultime ore per ragioni di salute non gravi. Durante la puntata del 22 ottobre, prima della quale la stessa Marino ha fatto un video a quattro ragazze all’interno dell’abitazione, chiedendo a questa chi fosse innamorata ...

Grande Fratello Vip 3 - le Donatella non sono due ma tre. Ecco Giuly Doll : Modena, 24 ottobre 2018 " Le Donatella non sono due ma tre. Al Grande Fratello Vip 3 , le gemelle modenesi Silvia e Giulia Provvedi sono tra i personaggi più amati dal pubblico ma anche dagli altri ...

Dasha Kina - la fidanzata di Stefano Sala/ “Benedetta Mazza? Per lui è solo un’amica” ( Grande Fratello Vip) : Dasha Kina , la bellissima fidanzata di Stefano Sala , punta il dito contro Benedetta Mazza in un'intervista rilasciata al settimanale Chi (Grande Fratello Vip) .(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 08:12:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Ela Weber contro la Marchesa d'Aragona : "Noiosa e davvero fastidiosa!" : Grande Fratello Vip 2018 , anticipazioni: anche Ela Weber contro la Marchesa d'Aragona . "È molto molto noiosa e la trovo anche fastidiosa". Scintille in arrivo?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 04:05:00 GMT)

FRANCESCO MONTE LASCIA LA CASA/ Spunta il "cannagate" nella Casa : "Non voglio parlarne" ( Grande Fratello Vip) : nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 FRANCESCO MONTE ha preso le distanze da Giulia Salemi. L'ex tronista sembra avere una strategia precisa per vincere il reality.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:55:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Dasha attacca Stefano Sala - coccole a letto per Elia e Jane : Torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality di Mediaset [VIDEO]condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Le ultime novita' riguardano Jane Alexander e Dasha Dereviankina, la fidanzata di Stefano Sala . Se l'attrice inglese ha passato una notte nel letto di Elia Fongaro, la modella ucraina è sempre più delusa dall'atteggiamento dell'uomo con cui credeva di trascorrere il resto della sua vita. Gf Vip: Dasha dice la sua sul flirt ...

Grande Fratello Vip - Maria Monsé e la rissa con la storica rivale : “Botte da orbi” : Maria Monsè è appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip e sa già come far parlare di sé. Nel quinto appuntamento serale del reality show condotto da Ilary Blasi è stata mostrata ai telespettatori la terrificante lite avvenuta a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. La donna si è detta pronta ad un confronto ma dagli insulti si è passata alla pace ‘strategica’. Così, all’interno della casa ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte è uscito dalla casa per una visita medica : Da poche ore è circolata sul web una notizia riguardante Francesco Monte. L'ex di Cecilia ha dovuto lasciare la casa per farsi controllare da un medico. GFVIP: piccolo riassunto della puntata di ieri Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip. Durante la diretta molti sono stati i colpi di scena soprattutto l'eliminazione finta di Lory del Santo. Francesco Monte è stato anche lui un Grande protagonista della ...