Grande Fratello Vip 2018 | Elia allontana Jane Alexander

davidemaggio

: Con la mia amata @veronica_satti del mio Grande Fratello 15!! Che bello quando anche grazie alla tv si possono racc… - carmelitadurso : Con la mia amata @veronica_satti del mio Grande Fratello 15!! Che bello quando anche grazie alla tv si possono racc… - GrandeFratello : Hai partecipato al concorso di #GFVIP e speri di essere il vincitore? Corri a scoprirlo ?? - AlessiaMorani : Faccio un pubblico appello a Rocco Casalino: dica a #DiMaio che non è il Grande Fratello ma è il governo del paese.… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)edFongaroFongaro prende le distanze da. Durante la notte appena trascorsa, nella Casa diVip, l’attrice si è confrontata con l’ex velino in relazione alla difficile situazione in cui si trova, divisa tra la crescente attrazione nei suoi confronti e i sentimenti per il fidanzato. Se l’intenzione della donna era quella di far uscire il ragazzo allo scoperto riguardo a ciò che prova per lei, sicuramente è stata accontentata ma certo non nel modo in cui avrebbe voluto. Fongaro innanzitutto ci tiene a chiarire come lui, in puntata, non si sarebbe esposto come ha fatto lei: “Hai fatto bene se te lo sentivi di fare. Al di là che io avrei fatto diversamente. Io sono un pochino più ermetico, in assoluto”. Quindi le parole del ragazzo che hanno lasciato visibilmente amareggiata: “La situazione va presa con molto…..molto ...