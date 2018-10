Google rilascia Pixel Tips e Connectivity Health Services sul Play Store

Google rilascia per sbaglio le patch di sicurezza di novembre per Google Pixel 2 XL : Arriva un nuovo aggiornamento per Google Pixel 2 XL, ma è un errore. Un utente ha segnalato su Reddit la presenza di un nuovo update destinato ai membri interni di Big G che riguarda una versione in via di sviluppo dell'aggiornamento con le patch di sicurezza del mese di novembre. L'articolo Google rilascia per sbaglio le patch di sicurezza di novembre per Google Pixel 2 XL proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia i Live Albums per Google Foto e pubblica Settings Suggestions nel Play Store : Google non ama perdersi in chiacchiere, e meno male, e così ecco qui i Live Albums di Google Foto, annunciati qualche giorno fa in occasione della presentazione dei Google Pixel 3. L'articolo Google rilascia i Live Albums per Google Foto e pubblica Settings Suggestions nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google festeggia i suoi 20 anni rilasciando tantissime novità : Era il lontano 4 settembre 1998 quando Google Inc. venne fondata da Larry Page e Sergey Brin, due giovani studenti della Stanford University, che avevano come sogno quello di creare un motore di ricerca capace di collegare e rendere disponibile tutto il contenuto del Web. Da allora Google ne ha fatta di strada ed il sogno dei due ragazzi si è avverato, essendo diventato il numero uno tra i motori di ricerca del Web. Il percorso però non è ...

Google Assistant per Android Auto sbarca oltreoceano : rilasciato in Germania : Il primo paese del Vecchio Continente in cui Google Assistant "si apre" ai conducenti è la Germania, e ciò fa ben sperare per l'Italia L'articolo Google Assistant per Android Auto sbarca oltreoceano: rilasciato in Germania proviene da TuttoAndroid.