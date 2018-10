Google Pixel 3 si fa trasparente ed è davvero bellissimo

Curioso problema di notch per Google Pixel 3 XL - che in alcuni casi vibra troppo : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL affrontano qualche problema di gioventù: oggi vi parliamo dei notch che compaiono in punti casuali del display e dell'eccessiva vibrazione degli smartphone durante la riproduzione di audio. L'articolo Curioso problema di notch per Google Pixel 3 XL, che in alcuni casi vibra troppo proviene da TuttoAndroid.

Il modo migliore per dire a Google cosa c’è che non va con il pixel 3 è proprio dallo smartphone : Il feedback degli utenti è importante per Google, come dimostrato dalle varie scorciatoie per inviare commenti e segnalazioni di bug in ogni applicazione e servizio su Android. Questo particolare strumento di feedback di Google pixel 3 è utile per problemi di prestazioni generali che presumibilmente verranno trattati con più attenzione visto che Google sta pubblicizzando questa funzionalità. L'articolo Il modo migliore per dire a Google cosa ...

Google rilascia Pixel Tips e Connectivity Health Services sul Play Store : Tra le nuove app che Google ha pubblicato nel Play Store sono presenti Pixel Tips, che offre una guida animata che introduce l'utente alle nuove funzionalità del suo dispositivo Pixel 3, e Connectivity Health Services la cui descrizione si limita a dire che l'app "migliora la salute della batteria con ottimizzazioni della connettività", associata a un'unica immagine poco esplicativa. L'articolo Google rilascia Pixel Tips e Connectivity Health ...

La ricarica wireless di Google Pixel 3 è limitata a 5W con basette di terze parti : Google limita la ricarica wireless di Pixel 3 e Pixel 3 XL a soli 5W quando viene sfruttata con basette di ricarica di terze parti. L'articolo La ricarica wireless di Google Pixel 3 è limitata a 5W con basette di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Le Magie Della Modalità Night Sight Su Tutti I Google Pixel : Download Google Camera Mod con funzione Night Sight abilitata per Google Pixel 3, Pixel 2, e Pixel. Prova subito la Google Camera con Night Sight sui Google Pixel Attivare Modalità Night Sight sulla Google Camera (solo su Pixel per ora) Qualche settimana fa Google ha annunciato ufficialmente i nuovi smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL, che abbiamo visto nel […]

Night Sight è impressionante sui Google Pixel : ecco come averla da subito : La modalità Night Sight è veramente impressionante in questi scatti di prova, e non è ancora stata rilasciata ufficialmente! ecco come averla su Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 e Pixel 3 XL grazie a XDA. L'articolo Night Sight è impressionante sui Google Pixel: ecco come averla da subito proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL : sconto di 200€ sullo store : Con la presentazione Google Pixel 3 XL l’azienda ha aggiornato ma non rivoluzionato la line-up di dispositivi per questo 2018. In realtà, visto che gli aggiornamenti a livello software verranno implementati anche su Google Pixel leggi di più...

Google Fotocamera si aggiorna su Android e Wear OS con alcune funzioni del Google Pixel 3 : L'applicazione Google Fotocamera sta ricevendo l'aggiornamento per Android e Wear OS che aggiunge alcune funzionalità viste su Google Pixel 3. L'articolo Google Fotocamera si aggiorna su Android e Wear OS con alcune funzioni del Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 non è niente male con il vetro posteriore trasparente : Il solito JerryRigEveryThing ha deciso di rendere trasparente la parte posteriore di un Google Pixel 3 bianco: il risultato è uno dei migliori raggiunti con questa procedura. L'articolo Google Pixel 3 non è niente male con il vetro posteriore trasparente proviene da TuttoAndroid.

Gli altoparlanti di alcuni Google Pixel 3 XL soffrono di un problema di distorsione dell’audio : Gli altoparlanti stereo di alcuni Google Pixel 3 XL sembrano essere afflitti da un problema di distorsione dell'audio, che riproduce un fastidioso effetto ronzio. L'articolo Gli altoparlanti di alcuni Google Pixel 3 XL soffrono di un problema di distorsione dell’audio proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 : i suoi angoli sono ancora più rotondi : Per quanto riguarda Google Pixel 3, gli esperimenti dell’azienda sul design si sono estesi al software, introducendo nuove funzionalità prima mai vista. Stiamo parlando degli angoli rotondi presenti ai bordi dello schermo che sembrano aver leggi di più...

Disabilitare le gesture su Google Pixel 3 è possibile - ma c’è un prezzo da pagare : Non vi piace la navigazione tramite gesture del nuovo Google Pixel 3? Ecco una guida completa che ci indica come disattivarla. L'articolo Disabilitare le gesture su Google Pixel 3 è possibile, ma c’è un prezzo da pagare proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 : problemi con lo sblocco vocale e le foto : Mate 20 Pro non è l’unico smartphone appena presentato a portare con sé dei problemi presumibilmente software: alla lista infatti si sono appena aggiunti Google Pixel 3 e Pixel 3 XL che stanno creando dei leggi di più...