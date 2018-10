Google e Xbox hanno appena cominciato la prossima platform war - articolo

eurogamer

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Lo streaming dei videogiochi sta arrivando. Stava arrivando già quando tutti deridevamo OnLive, quando abbiamo ignorato PlayStation Now, e tutte quelle scommesse fallimentari fatte troppo presto per l'epoca, non neimpedito l'inevitabile avvento. È il futuro, nel senso che una tecnologia credibile e adatta allo streaming di giochi è proprio dietro l'angolo, ed è qualcosa che tutti probabilmente finiremo per utilizzare. Che questo tipo di futuro si riveli l'unico o uno dei tanti in arrivo, per le console e per le piattaforme digitali come Steam, resta da vedere. Ma sta arrivando comunque.L'industria videoludica è stata inequivocabile sotto questo aspetto all'E3 di quest'anno. Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha menzionato questa possibilità davanti a tutto il pubblico dell'evento ed EA ha promesso l'introduzione del proprio servizio streaming all'interno di EA Access. Ancora più ...