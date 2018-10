Google è ancora alle prese con truffe legate a falsi circuiti di advertising

Siamo ancora in tempo per fermare il dominio incontrastato di Facebook e Google ? : ... in sintesi, è che le autorità antitrust possono operare sulla base di leggi e principi prevalentemente di natura commerciale, mentre i pericoli rappresentati dall'assenza di concorrenza nel mondo ...

Google festeggia ancora i suoi primi vent'anni : La data di fondazione della compagnia è il 4 settembre, ma la compagnia per tradizione festeggia il 27. Dai primi passi al dominio del web. Miglioramenti alle ricerche per i prossimi 20 anni

Google Pixel 3 - ancora rumor in attesa del lancio del 9 ottobre : Manca sempre meno all’uscita dei nuovi Google Pixel 3 e non mancano i rumor a riguardo. Si era parlato precedentemente della nuova Pixel Stand e nel fine settimana sono venuti fuori altri rumor che mostrano una nuova UI per l’app fotocamera e la probabile parte frontale dei nuovi smartphone. La nuova UI dell’app fotocamera Con la nuova UI è più facile accedere alle impostazioni, poichè basta premere l’icona in alto a ...