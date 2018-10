Golf | WGC-HSBC Shanghai | Francesco Molinari assieme ai big in Cina | c’è anche Andrea Pavan

oasport

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Questa notte, a, prenderà il via il WGC-Champions, dove WGC è l’acronimo di WorldChampionsip, che riunisce quattro grandi tornei sotto questa sigla, di cui questo è l’ultimo in ordine temporale. Sul par 72 dello Sheshan InternationalClub si riuniscono 78 tra i migliori giocatori dei tre tour per i quali questo torneo è valido: PGA, europeo e asiatico. Tornano in scena molti dei big del panorama mondiale, tra cuiil nostro, che arriva da numero 6 del mondo e dall’anno migliore della sua carriera, con una Ryder Cup da antologia, l’Open Championship, il BMW Championship e il Quicken Loans National quali soddisfazioni più grandi del 2018. Da parte sua c’è la voglia di riscattare un British Masters in cui è stato in ombra,se non è stato l’unico a pagare le difficili condizioni atmosferiche di questo ...