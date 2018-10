Golf | Dustin Johnson promette battaglia per tornare numero uno del mondo

oasport

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)ha perso la posizione di leader dell’Official WorldRanking alla fine della scorsa settimana, quando Brooks Koepka lo ha superato a seguito della vittoria nella CJ Cup @ Nine Bridges. In questa sfida tra connazionali, il nativo di Columbia non è esattamente intenzionato a lasciare strada ad altri, esprimendolo con chiarezza in alcune dichiarazioni alla vigilia del WGC-HSBC Champions. Queste le parole di: “in vetta alla leadership mondiale è uno dei miei obiettivi, non l’unico. Non vedo l’ora di scendere in campo, l’HSBC è uno dei quei tornei che tutti i giocatori vogliono giocare e vincere“. Ilista americano, quest’anno, si è issato fino alla vetta del ranking mondiale con tre vittorie sul tour americano, al Sentry Tournament of Champions, al FedEx St. Jude Classic e al Canadian Open, cui si aggiungono un ...