Gol Insigne | rete ‘alla Maradona’ | delirio Napoli contro il Psg VIDEO

Psg-Napoli diretta live 0-1 : Gol Insigne! : Psg-Napoli diretta live – Dopo le spettacolo delle partite si torna subito in campo per una nuova giornata valida per la fase a gironi di Champions League, si gioca la terza giornata. Nelle gare di ieri netti successi da parte di Juventus e Roma mentre oggi in campo il Napoli di Carlo Ancelotti in un match che preannuncia grande spettacolo contro il Psg. Si tratta di una trasferta sicuramente difficile per gli azzurri che però hanno ...

Zeman : 'Insigne può fare 20 Gol a stagione. Verratti? Meglio di Modric...' - : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'ex allenatore ha detto la sua sui due calciatori da lui lanciati nel grande calcio diversi anni fa. RICORDO - 'I piccoli di solito sono più bravi, loro poi ...

Il segreto del Napoli? Un super Insigne - adesso anche Goleador : E’ Insigne il vero trascinatore del Napoli di Ancelotti. Il giocatore napoletano è ormai arrivato alla maturità massima: da quest’anno, oltre ad essere un grande uomo assist, si è contraddistinto anche per i goal segnati, alcuni pregevoli vedi quello con il Sassuolo all’incrocio dei palo. Nel tridente napoletano è lui l’unico insostituibile. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Insigne formato Napoli scommessa di Mancini per ritrovare i Gol azzurri : La tradizione ci vede favoriti: sei successi in sette precedenti con l'Ucraina tra cui la vittoria nel Mondiale del 2006. E il mese di ottobre è in genere propizio alla Nazionale, non a caso l'ultima vittoria in gare ufficiali l'abbiamo ottenuta esattamente un anno fa contro l'Albania. Ma la gara amichevole di stasera a Genova, al di là del valore simbolico legato alla tragedia del 14 agosto scorso (10mila biglietti venduti, la Figc darà una ...

Napoli - Insigne è implacabile e Ounas festeggia il primo Gol in A : Ospina 7 - Prodigioso in alcune circostanze, si guadagna i primi applausi convinti del San Paolo. Malcuit 6,5 - Ancora una buona prestazione per il francese, un vero e proprio pendolino sulla destra. ...

Live Napoli-Sassuolo 2-0 Che euroGol - Insigne come Ounas : Il Napoli ospita il Sassuolo nel match domenicale delle ore 18 in programma al San Paolo; vincere per dimenticare il 3-1 subito nel big match sul campo della Juventus e restare ad una distanza...

Champions - Napoli-Liverpool 1-0 : in Gol Insigne al 90' : Al novantesimo, con un'azione da manuale, conclusa dal migliore realizzatore di questa stagione, Insigne, il Napoli - ora primo nel girone C - ha battuto il Liverpool e adesso può sperare davvero ...

Roma-Lazio e Juventus-Napoli per un sabato da leoni. Su Sisal Matchpoint sfide del Gol Dzeko Vs Immobile e Ronaldo Vs Insigne : Sarà un week end esplosivo per gli appassionati di calcio. In particolare sabato, giorno in cui si sfideranno le romane nel sempre affascinante Derby capitolino e della sfida che già profuma di scudetto tra Juventus e Napoli. Roma e Lazio si presentano al derby entrambe con una vittoria alle spalle, ma se i biancocelesti viaggiano al ritmo di 5 di fila tra campionato ed Europa League, la Roma ha rifiatato solo con il Frosinone, dopo 2 ...

Serie A - Napoli-Parma 3-0. In Gol Insigne e Milik - doppietta - : Troppo Napoli o troppo poco Parma? Difficile dirlo, ma la fotografia della partita è nel punteggio finale, 2-0 per gli azzurri, con una squadra che arriva lanciata alla sfida con la capolista Juve e l'...

