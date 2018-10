Gli studenti poveri vanno male a scuola Ed è un problema molto italiano

Anche Gli studenti si sono accorti della truffa populista : Per Mihelj i giovani si sentono trascurati dalla politica: 'Non abbiamo agevolazioni sui tram " spiega il rappresentante degli studenti " paghiamo 500 euro per i libri scolastici, perfino studiare è ...

"Orfani di un sogno". Gli studenti del Mamiani di Roma occupano : Dicono di essere "orfani di un sogno" e di volerlo ricostruire. E promettono una nuova stagione di occupazioni "pulite" contro il razzismo, la demagogia e "chi pensa di comprarci continuando a tagliare il futuro". E' un manifesto politico il comunicato con il quale gli studenti dello storico liceo Mamiani di Roma annunciano l'occupazione decisa "non contro la Preside e il corpo docenti" ma per lanciare un "appello allo Stato, ai cittadini e ...

Roma. Stop certificato medico per Gli studenti assenti per più di 5 giorni : Rivoluzione nelle scuole laziali. Stop al certificato medico per gli studenti assenti per più di 5 giorni. A partire da

Guida Gault&Millau premia Le Bellevue - ristorante studenti Glion : Roma, 22 ott. (Labitalia) - Il ristorante Le Bellevue di Glion Institute of Higher Education, isti[...]

Emma Bonino ha detto aGli studenti che l'unico modo per resistere a Salvini è studiare : "Se studi sei più forte per resistere alle bufale di Salvini e compagnia bella. Sai dirgli esattamente che la divisione dei poteri è alla base della democrazia". Così Emma Bonino ha esortato i centinaia di studenti dell'aula magna della Bocconi, venuti ad ascoltarla alla conferenza annuale 'Europa: miraggio o realtà'. "La conoscenza è un'arma di difesa, arma democratica" ...

Gli studenti del 'Mottura' a Radio Cl1 per l'ultima lezione di giornalismo del corso 'Una Web Tv per la scuola' : ... e il sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dell'ufficio stampa della Questura di Caltanissetta, hanno risposto alle domande dei ragazzi parlando di fatti di cronaca reale, fornendo ...

Disagi per Gli studenti pendolari di Venafro - il summit in Regione e la soluzione : Stamani a Campobasso, su istanza del consigliere Antonio Tedeschi, la riunione per risolvere il problema dell'incompatibilità tra gli orari degli autobus e quelli delle lezioni all'Isis 'Giordano'. La ...

Fiamme sotto il pullman che porta alle scuole. La rabbia deGli studenti : 'Non è la prima volta - situazione inaccettabile' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Hanno visto una ruota in Fiamme gli studenti che, questa mattina, sono stati costretti a fare tardi a scuola in seguito ad un guasto subto dal pullman che proveniva da ...

Musical e tesori culturali a Reggio Calabria - Calabrò : 'un abbinamento vincente per Gli studenti e gli istituti scolastici' : ... unica tappa in Calabria, con due spettacoli mattutini alle ore 10.15 esclusivamente per le Scuole e due spettacoli serali per tutti alle ore 21.00. 'I tanti studenti presenti in città, provenienti ...

Senato - bagarre in Aula. Toninelli aGli studenti sugli spalti : “Pd e FI vi hanno rubato il futuro”. Insorgono dem e forzisti : bagarre e tensioni in Senato, durante il Question Time, con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, chiamato a replicare ai gruppi parlamentari sul dossier Genova e su opere come Terzo valico e Gronda. Il motivo? Dopo alcuni interventi polemici dei Senatori dem Bruno Astorre e Roberta Pinotti, Toninelli ha preso la parola e, rivolgendosi ad alcuni studenti e docenti sugli spalti di Palazzo Madama, ha ...

ATTENTATO CRIMEA - BOMBA AL POLITECNICO : 13 MORTI/ Russia ultime notizie - “uomini sparavano suGli studenti” : CRIMEA, esplode BOMBA in un istituto scolastico: almeno 13 MORTI e 70 feriti. Media Ucraina, "forse più esplosioni e spari contro studenti": ultime notizie, Russia non esclude terrorismo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Crimea - attacco all'università : bombe e spari suGli studenti : 13 morti - ipotesi «terrorismo» : Almeno 13 persone sono morte e altre 70 sono rimaste ferite in una serie di esplosioni avvenute in un istituto politecnico di Kerch, in Crimea. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie della...

Superiamo insieme il numero chiuso - basta con Gli slogan sulla pelle deGli studenti : Il numero chiuso deve essere eliminato, e il motivo è semplice. Il numero chiuso in Italia non serve a garantire un qualche tipo di eccellenza, ma è il prodotto più genuino del sottofinanziamento statale all'università pubblica: non si tratta del fatto che non tutti hanno le capacità di studiare medicina, ma che le risorse (dai fondi, alle strutture, ai docenti) a disposizione sono insufficienti per permettere ...

Test di Medicina - Gli studenti : «Abolirlo sarebbe un grave errore» : Francesca e Laura non hanno dubbi, aprire a tutti l’accesso all’università di Medicina non produrrà effetti positivi. Mentre palazzo Chigi annuncia l’abolizione del Test d’ingresso, salvo poi modificare in corsa la dichiarazione spiegando che «si procederà per gradi», loro stavano per uscire dalla lezione di Chirurgia generale dell’università La Sapienza. E, come spesso accade, l’aula era strapiena. «Siamo ...