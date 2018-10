Gli italiani all'estero sono 5 milioni : ANSA, - ROMA, 24 OTT - Continuano ad aumentare gli italiani residenti all'estero. Negli ultimi 12 anni, dal 2006 al 2018, si registra un +64,7%, passando da poco più di 3,1 milioni iscritti all'...

Sono 5 - 1 milioni Gli italiani residenti all'estero - +64% dal 2006 : Sono oltre 5 milioni gli italiani residenti all'estero, oltre la metà di loro vive in Europa, per lo più in Germania e Svizzera, anche se si registra una presenza del 40% in America, soprattutto in ...

Salvini : "Se la Ue insiste a tirare schiaffoni mi verrebbe voGlia di dare più soldi aGli italiani" : Il vicepremier leghista: "Siamo qua per lavorare, migliorare lavita degli italiani. Da Bruxelles dicono solo che non bisognatoccar la legge Fornero. Si commenta da sola. C'e' un attaccoall'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina"

Neutrini - valvole cardiache - computer quantistico : ecco i 5 miGliori scienziati italiani neGli USA : Cinque giovani ricercatori italiani che lavorano negli Stati Uniti si sono aggiudicati i prestigiosi ISSNAF Awards 2018, il 23 ottobre all’Ambasciata d’Italia a Washington nell’ambito dell’Annual Event di ISSNAF (Italian Scientists and Scholars of North America Foundation), la fondazione che riunisce 4.000 scienziati italiani in Nord America e che quest’anno celebra i primi 10 anni di attività. I vincitori dei 5 premi tematici sono: Lorenzo ...

La lezione di Liliana Segre alla giornalista : “Cosa è successo aGli italiani?”. “Nulla - hanno votato. Rispettiamo scelte democratiche” : “Cosa sta succedendo in Italia e in Europa?”, “ma cosa è successo agli italiani?“. A margine dell’inaugurazione della mostra “…ma poi, che cos’è un nome?”, dedicata al censimento degli ebrei nel 1938, una giornalista chiede alla senatrice a vita, Liliana Segre, una sorta di analisi del voto nel nostro Paese. Questa la risposta di Segre: “Non è successo niente. Semplicemente hanno ...

Manovra - Salvini sfida la Ue : «Se insistono darò più soldi aGli italiani» : «Se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani». Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la bocciatura della Manovra. «Tutte le manovre passate negli anni scorsi a Bruxelles - ha aggiunto - hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi di euro».

L'Europa ci costa 4 mld all'anno Ma tifa spread contro Gli italiani : Dombrovskis e Moscovici, gerarchi del nuovo ordine europeo che vuole i popoli schiavi dei mercati finanziari e dello spread, si presentano in conferenza stampa a Bruxelles per spiegare con toni apocalittici... Segui su affaritaliani.it

La fidanzata del dj Fabo : «Gli italiani sono pronti per l’eutanasia» : L'ultimo saluto a dj FaboL'ultimo saluto a dj FaboL'ultimo saluto a dj FaboL'ultimo saluto a dj FaboL'ultimo saluto a dj FaboL'ultimo saluto a dj FaboL'ultimo saluto a dj FaboL'ultimo saluto a dj FaboL'ultimo saluto a dj FaboL'ultimo saluto a dj FaboOggi è una giornata decisiva per il tema del fine vita in Italia: la Corte Costituzionale si dovrà esprimere sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca ...

Parma - il club torna aGli italiani : decisive le nuove politiche estere cinesi. Ecco alcune dichiarazioni dalla conferenza di oggi : L’ufficialità è arrivata poco prima di pranzo: Lizhang non è più l’azionista di maggioranza del Parma. Infatti, Nuovo Inizio, la società che comprende i sette fondatori del club emiliano, è rientrato in possesso del 60% del Parma Calcio, mentre l’imprenditore cinese manterrà il 30%. L’operazione è stata portata a termine per via delle politiche estere cinesi che hanno limitato i margini di movimento di capitali ...

Italiani : popolo di sportivi sia nella pratica che neGli acquisti online : Italiani sportivi quindi ma non solo come spettatori. Secondo una ricerca Doxa*,infatti, più del 60% di uomini e donne oltre ad interessarsi allo sport iniziano a praticarlo, privilegiando in particolare la corsa e il nuoto. Sarà quindi per effetto dell’aumento della pratica di attività fisica che oggi lo sport è sempre più radicato nelle abitudini degli Italiani, tanto da emergere tra i trend topic di attualità con notizie relative al ...