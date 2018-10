Gli allarmi inascoltati di San Lorenzo

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Da mesi la presidente di quel municipio, e non solo lei, segnalava la situazione di grave degrado dello stabile dove è stata trovata morta Desirée Mariottini, e dell'area circostante. Da mesi le autorità del II municipio di Roma chiedevano un presidio fisso di forze dell'ordine. Segnalazioni fatte alla Prefettura da mesi, incluso il periodo in cui al Viminale è arrivato Matteo Salvini. Che nel suo blitz a San, tra due ali di folla divisa, si è chiesto "come mai non si sia fatto nulla nei 15 anni precedenti" e come mai si debba "sempre aspettare il morto". Colpa degli altri, mentre invece "noi faremo rispettare le regole e vedrò di fare in un anno quello che non hanno fatto in 20".Eppure nella giungla di Sanin questi mesi c'è stata una evidente assenza dello Stato. Ed è la cronistoria di questa richiesta di Stato ...