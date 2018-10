Giuslavoristi italiani | al via a Bologna la tre giorni di Agi dedicata al tema

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Sarà incentrata sul lavoro e sulle sue nuove prospettive 4.0 la treorganizzata da Agi, l’associazione specialistica che riunisce gli Avvocati, al via adal 25 ottobre. Il convegno intitolato “Fondata sul lavoro 4.0. Innovazione digitale: categorie giuridiche alla prova” durerà fino al 27 ottobre al Salone del Podestà di palazzo Re Enzo e, oltre a 700 legali, vedrà la partecipazione di molte personalità, tra imprenditori, sindacalisti e osservatori del cambiamento. Tra i temi all’ordine del giorno, le fabbriche automatiche, i controlli digitali della produzione (e dei lavoratori) e le nuove piattaforme tecnologiche per la fornitura di servizi. Argomenti simbolo della trasformazione in corso che mette in discussione la fisionomia di lavoratore e datore di lavoro e la natura giuridica della prestazione e che ...